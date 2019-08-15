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Кулаками по голове: в Днепре девушки устроили жесткую драку на улице (видео 18+)

STYLERПроисшествия    15.08.2019 - 22:51
Кулаками по голове: в Днепре девушки устроили жесткую драку на улице (видео 18+)
В Днепре две девушки подрались на улице (коллаж: РБК-Украина)

Девушки изрядно потаскали друг друга за волосы

В Днепре две молодые девушки устроили жесткие разборки прямо посреди улицы. Очевидцы сняли бои без правил в жилом массиве "Тополь", пишет издание Vгороде.

Девушки таскали друг друга за волосы, грозились друг друга "замочить". В ход шли кулаки и пинки ногами. В один момент одна из участниц конфликта прижала другую к земле и выкрикнула: "Жри, бл*дь!".

Кулаками по голове: в Днепре девушки устроили жесткую драку на улице (видео 18+)

В Днепре две девушки подрались на улице (скрин: YouTube/VГороде)

В драке присутствовали и элементы стриптиза - так как одна из девушек была в коротком платье, вторая умудрилась натянуть его ей на голову.

При этом вторая была на каблуках, что придавало общей ситуации комичности. Но когда одна из девушек стала бить вторую по голове, все стало уже серьезней.

Прохожие снимали все действо на видео и не пытались разнимать дерущихся. Правда, одна женщина подошла к девушкам, но тут же отошла в сторону. Поинтересовался происходящим и мужчина, который, впрочем, также пошел по своим делам.

В конце концов победительница удалилась - все обошлось ссадинами, вырваными волосами и сломанным каблуком.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику (18+)

В Днепре две девушки подрались на улице (видео: YouTube/VГороде)

К слову, недавно в ночь на 3 августа в Святошинском районе Киева мужчина открыл огонь по компании отдыхающих в кафе на улице Мира. Стрелок находился в алкогольном опьянении и ранил двух женщин и мужчину. Неадеквата разозлила собака, которая начала на него лаять. Пострадавших госпитализировали с ранениями.

Ранее также сообщалось, что на одном из украинских курортов жестоко проучили иностранца, который хватал девушек за ягодицы.

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