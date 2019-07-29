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В Калифорнии мужчина устроил стрельбу на фестивале, есть погибшие и раненые

Новости » Происшествия    29.07.2019 - 06:58
В Калифорнии мужчина устроил стрельбу на фестивале, есть погибшие и раненые
Иллюстративное фото (twitter.com/AFP)

Американские СМИ сообщают об от 5 до 11 пострадавших в результате стрельбы в городе Гилрой

В Соединенных Штатах в штате Калифорния в городе Гилрой мужчина открыл стрельбу на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival, в результате погибли по меньшей мере три человека, около 11 пострадали. Об этом сообщила полиция города, передает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

В полиции подчеркнули, что место происшествия до сих пор остается небезопасным и призвали пока держаться подальше от этого района.

Официальный представитель больницы в Сан-Хосе Джой Алексо сообщила, что после стрельбы госпитализировали пятерых человек, не уточнив, в каком они состоянии.

По информации СМИ, некоторых из пострадавших доставили в больницу на вертолете.

Стрелка пока не задержали.

"Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия в Гилрое (штат Калифорния). Как сообщают, стрелка еще не задержали", - написал президент США Дональд Трамп в Twitter:

По словам очевидцев, огонь по людям на фестивале открыл мужчина средних лет.

Напомним,  28 июля в Соединенных Штатах Америки в Нью-Йорке произошла стрельба на уличной вечеринке в районе Бруклин, в результате чего погиб один человек и еще более 10 пострадали. 

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