В Калифорнии мужчина устроил стрельбу на фестивале, есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото (twitter.com/AFP)

Американские СМИ сообщают об от 5 до 11 пострадавших в результате стрельбы в городе Гилрой

В Соединенных Штатах в штате Калифорния в городе Гилрой мужчина открыл стрельбу на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival, в результате погибли по меньшей мере три человека, около 11 пострадали. Об этом сообщила полиция города, передает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

В полиции подчеркнули, что место происшествия до сих пор остается небезопасным и призвали пока держаться подальше от этого района.

Официальный представитель больницы в Сан-Хосе Джой Алексо сообщила, что после стрельбы госпитализировали пятерых человек, не уточнив, в каком они состоянии.

По информации СМИ, некоторых из пострадавших доставили в больницу на вертолете.

Стрелка пока не задержали.

"Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия в Гилрое (штат Калифорния). Как сообщают, стрелка еще не задержали", - написал президент США Дональд Трамп в Twitter:

По словам очевидцев, огонь по людям на фестивале открыл мужчина средних лет.

WATCH: A shooting at the Gilroy Garlic Festival in the San Francisco Bay Area caused mass chaos among festival attendees tonight. This video posted on social media shows the festival-goers scattering in confusion https://t.co/3VW0U01jlh pic.twitter.com/9qngUQVlT7 — CBS News (@CBSNews) July 29, 2019

Напомним, 28 июля в Соединенных Штатах Америки в Нью-Йорке произошла стрельба на уличной вечеринке в районе Бруклин, в результате чего погиб один человек и еще более 10 пострадали.