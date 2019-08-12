Просили выключить музыку: темнокожие студенты избили киевлян и пытались задавить (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

На Осокорках иностранцы подрались с местными жителями

В Киеве произошел конфликт между иностранцами и местными жителями из-за громкой музыки поздно вечером, который закончился госпитализацией пострадавших и задержанием темнокожего молодого человека. Инцидент произошел на Осокорках в Дарницком районе столицы около одиннадцати вечера 11 августа. Об этом передает "Информатор".

Полицейские приняли вызов, что по адресу ул. Бориса Гмыри, 6 происходит драка. Как выяснили правоохранители, несколько темнокожих мужчин и женщин на улице слушали громкую музыку, которая играла в их автомобиле. Проходивший мимо подвыпивший мужчина попросил ее выключить, причем в довольно грубой форме. Временно проживающие в Украине иностранцы, которые приехали на учебу, отреагировали агрессивно и водитель попытался совершить наезд на человека.

Возмущенный мужчина разбил лобовое стекло в машине, и затем между ними началась драка.

В Киеве на Осокорках темнокожие парни пытались переехать мужчину за просьбу сделать музыку тише (Фото: kiev.informator.ua)

В результате потасовки "скорая" забрала двух местных жителей - мужчину и женщину. Правоохранители задержали одного из темнокожих парней, которй вел себя очень агрессивно, а также выкрикивал грубые ругательства и угрозы (на английском языке).

По мнению других иностранцев, причиной конфликта и задержания был цвет их кожи. Они также были выпившими.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Патрульные полицейские "продули" водителя авто на драгере, и прибор показал 0.29 промилле алкоголя в его организме (допустимая норма за рулем является 0,2 промилле).

Видео: informator.ua

В комментариях к видео пользователи сети отмечают, что обе стороны конфликта повели себя неправильно и устроили разборки "на ровном месте", при том высказываются предположения, что мужчина, который разбил стекло автомобиля и спровоцировал драку, скорее всего будет вынужден компенсировать ущерб от своих действий.

Наши не лучше ... извините конечно;

Как по мне, обе стороны не правы! Оставайтесь всегда людьми независимо от того, какая расса!

Приехали учится? - так учитесь! А музыку в это время суток громко слушать только в наушниках!

Пора принимать радикальные законы, как за границей, тогда не будет таких проблем. Это должна быть работа полиции, присекать такие выходки по ночам, а то мы тоже в свое время дрались с малолетками, когда у меня были дети еще маленькие, а они устраивали дискотеку под окнами;

Шла пьянь мимо машины. Услышало музыку и побило стекло по привычке! Молодцы, что наваляли чмошнику! Еще нужно, чтобы восстановил авто!

Это тип ох**вший разбил лобовое... я бы тоже вышел и набил бы лицо этому поцу;

В сухом остатке алконавт будет выплачивать ущерб! Водителю ничего не будет, так как он авто не управлял а просто грелся и слушал музыку!

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно в ночь на 3 августа в Святошинском районе Киева мужчина открыл огонь по компании отдыхающих в кафе на улице Мира. Стрелок находился в алкогольном опьянении и ранил двух женщин и мужчину. Неадеквата разозлила собака, которая начала на него лаять. Пострадавших госпитализировали с ранениями.

Напомним, не так давно в Сумах подростки учинили жестокую расправу над мужчиной - они повалили его на землю и жестоко избили.