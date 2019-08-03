Разозлила собака: в Киеве мужчина стрелял по посетителям кафе (фото)

В Киеве пьяный мужчина открыл огонь по людям (иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В полночь пьяный мужчина начал стрелять по людям

В ночь со 2 на 3 августа в Святошинском районе Киева мужчина открыл огонь по компании отдыхающих в кафе на улице Мира. Стрелявший находился в алкогольном опьянении и начал стрелять по двум женщинам и мужчине. Об этом сообщает Информатор.

В полиции сообщили, что мужчину разозлила собака, которая начала на него лаять. Он достал пистолет и выстрелил 6 раз в разные части тела трех человек. Пострадавшим повезло, что они остались живы и их забрала бригада скорой помощи в больницу.

В Киеве пьяный мужчина открыл огонь по людям (фото: kiev.informator.ua)

По предварительным данным, в результате стрельбы у потерпевших остались огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела. Мужчину с пистолетом на месте инцидента задержала полиция. Он был пьян и на его лице были видны следы побоев.

В Киеве пьяный мужчина открыл огонь по людям (фото: kiev.informator.ua)

Напомним, что в Киеве окровавленный мужчина стрелял по толпе. Инцидент произошел в Оболонском районе возле одного из кафе. Компания молодых людей напала на прохожего, и он начал защищаться с помощью пистолета.

Ранее сообщалось о том, что в Ирпене Киевской области работники ритуальных служб подрались и устроили стрельбу из-за того, что не поделили мертвеца. Стрелку грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за хулиганство.

Мы также писали о том, что известного экс-футболиста сборной ЮАР Марка Батчелора застрелили в собственной машине. Полиция рассматривает различные версии преступления.