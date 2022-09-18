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Кухонные полотенца, как новые. Достаточно замочить с одной таблеткой

Новина українською →
Воскресенье 18 сентября 2022 11:16
Кухонные полотенца, как новые. Достаточно замочить с одной таблеткой Фото: Как отстирать кухонные полотенца (instagram.com)
Автор: Светлана Мащенко

Кухонные полотенца – одна из самых загрязняемых вещей в каждом доме. Как бы мы ни обещали себе вытирать о них только чисто вымытые руки, это все равно не работает. В результате – пятна чая, кофе, жира украшают полотенца навеки. Но выход есть и он очень прост.

Как же простым способом вернуть жизнь кухонным полотенцам, читайте ниже в нашем материале.

Для этого нам понадобится:

  • миска,
  • горячая вода,
  • грязные полотенца,
  • таблетки для посудомоечной машины.

Инструкция по стирке

Раскрошите таблетку для посудомойки (1 шт. на 500 мл воды).

Залейте горячей водой и перемешайте до полного растворения.

Кухонные полотенца, как новые. Достаточно замочить с одной таблеткой

Замочите полотенца на 1 час в этом растворе.

Постирайте в стиральной машине в стандартном режиме.

Кухонные полотенца, как новые. Достаточно замочить с одной таблеткой

Наши кухонные полотенца будут как новые! Обязательно попробуйте такой способ.

Ранее мы писали, как избавиться от любых пятен на стенах средствами, что всегда под рукой.

Также читайте, как правильно стирать постельное белье, чтобы всегда хорошо высыпаться.

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