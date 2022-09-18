Кухонні рушники, як нові. Досить замочити з однією таблеткою
Кухонні рушники - одна з найбільш забруднюваних речей у кожному будинку. Як би ми не обіцяли собі витирати об них лише чисто вимиті руки, це все одно не працює. В результаті - плями чаю, кави, жиру прикрашають рушники навіки. Але вихід є і він дуже простий.
Як же простим способом повернути життя кухонним рушникам, читайте нижче в нашому матеріалі.
Для цього нам знадобиться:
- миска,
- гаряча вода,
- брудні рушники,
- таблетка для посудомийної машини.
Інструкція з прання
Розкришіть таблетку для посудомийки (1 шт. на 500 мл води).
Залийте гарячою водою і перемішайте до повного розчинення.
Замочіть рушники на 1 годину в цьому розчині.
Виперіть у пральній машині в стандартному режимі.
Наші кухонні рушники будуть як нові! Обов'язково спробуйте такий спосіб.
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