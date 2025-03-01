На кухні не залишиться ні плями жиру: як зробити "стерильними" усі поверхні

Як зробити домашній засіб для знежирення

Для тих, хто віддає перевагу природним засобам, можна зробити знежирювач вдома з доступних інгредієнтів. Змішайте гарячу воду, кілька крапель мийного засобу для посуду, трохи білого оцту і чайну ложку соди. Якщо потрібно, додайте більше інгредієнтів для особливо важких забруднень.

Такий засіб добре розчиняє жир та має приємний запах, якщо ви додасте лимонний сік замість оцту. Його можна використовувати для очищення плит, витяжок і навіть стін.

Замість комерційних засобів цей варіант є не лише ефективним, але й більш екологічним. Це чудовий спосіб зекономити та позбутися жиру без хімічних добавок.

Як очистити плиту від жиру

Спочатку протріть плиту вологою ганчіркою з милом, щоб видалити бруд. Потім зніміть решітки та конфорки і замочіть їх у гарячій мильній воді. Після цього нанесіть обраний знежирювач на плиту, дайте йому постояти 10-15 хвилин і протріть м'якою мікрофібровою ганчіркою або губкою.

Якщо залишилися важкі жирні плями, нанесіть пасту з соди і води, залиште на 10 хвилин і знову протріть. Після очищення решітки та конфорки промийте й висушіть, перш ніж повернути їх на місце.

Не забувайте перевіряти бокові та нижні частини плити, де може накопичуватися жир. Важливо регулярно витягувати плиту, щоб очистити ці важкодоступні місця.

Як очистити витяжку від жиру

Витяжка над плитою є основним місцем, де накопичується жир. Щоб підтримувати її в чистоті, очищення слід проводити принаймні раз на місяць. Зніміть решітки та фільтри, замочіть їх у гарячій мильній воді.

Потріть лопаті вентилятора та зовнішню частину витяжки з використанням знежирювача або гарячої води з милом. Для стійких забруднень використовуйте пасту з соди.

Після цього протріть витяжку м'якою тканиною, рухаючись по зерну сталі, щоб поліровану поверхню виглядала як нова. Фільтри та решітки ретельно промийте, і поверніть їх на місце.

Усі кухонні поверхні треба постійно чистити від жиру (фото: Freepik.com)

Як очистити стіни та фартух від жиру

Фартухи з плитки легко очищуються за допомогою комерційних знежирювачів, але перед застосуванням важливо прочитати етикетку. Ви також можете використовувати домашній засіб для очищення. Нанесіть його на забруднену поверхню та дайте постояти 10-15 хвилин.

Після цього протріть поверхню вологим рушником. Для фарбованих стін важливо перевірити, чи підходить знежирювач для конкретного типу фарби. Якщо стіни мають матову поверхню, будьте обережні, щоб не пошкодити її при надмірному терті. Для фарб з блиском або глянцем використовуйте м'які тканини або губки для очищення.

Як очистити шафи від жиру

Жир також накопичується на кухонних шафах, хоча ви можете відчути липкість, перш ніж побачите саму пляму. Щоб запобігти накопиченню жиру, протирайте дверцята шаф щотижня м'якою тканиною, змоченою в мильній воді.

Якщо жир вже встиг накопичитися, спробуйте використовувати домашній знежирювач або м'який кухонний засіб для очищення. Уникайте використання агресивних засобів для очищення на шафах з ручним фарбуванням або лакованих дерев'яних поверхнях, щоб не пошкодити покриття.

Для фабрично оброблених шаф краще також використовувати менш агресивні засоби. Пам'ятайте, що не можна залишати вологу на шафах надовго, оскільки це може призвести до пошкодження дерева. Після очищення завжди витирайте шафи насухо, щоб уникнути утворення водяних слідів і зберегти їх у хорошому стані.

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