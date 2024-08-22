Кухар показалася у весільній сукні на тлі чуток про розлучення: "Такою нареченою я ще не була"

Виявилося, що прима-балерина вдягала вінчальну сукню не просто так. Вона це зробила не задля оновлення обітниць з чоловіком. Кухар знову стала нареченою для зйомок у фотосесії Оксани Підлісної.

Кухар у весільній сукні (фото надане прес-службою)

Вона приміряла сукню стриманого крою, але з чутливим декольте. Її образ доповнила фата. Ця ніжна вуаль додала загадковості й підкреслила особливий образ.

За словами Кухар, цей досвід їй сподобався. Вона зазначила, що весільний "лук" має зосереджувати увагу не на самому вбранні, а на жінці, яка його вдягла.

"Такою аскетичною нареченою я ще ніколи не була. Цей досвід мені до вподоби, особливо зараз. Часто наречені роблять акцент на платті, яке як витвір мистецтва треба роздивлятись, хоча насправді саме лаконічність робить акцент на жінці", - розповіла Кухар.

Кухар приміряла образ нареченої (фото надане прес-службою)

А Підлісна зазначила, що нині Кухар проживає певний період, в якому є і краса, і жертовність.

"Жінка жінку завжди тонко відчуває, зараз такий період у Катерини в житті, якась з її боку водночас й краса, й жертовність. Саме тому я захотіла створити цей образ. Вуаль тут наче щось приховує й погляд без слів все розповідає", - пояснила вона.

Кухар раптово показалася у сукні нареченої (фото надане прес-службою)

Що відомо про особисте життя прими-балерини

Чоловік Кухар - артист балету Олександр Стоянов. З ним вона виховує двох синів. У жовтні 2023 року танцівниця натякнула на розлучення з чоловіком.

А нещодавно Стоянов потрапив у скандал через російську культуру. Коли ж артист вирішив відреагувати на ситуацію з виступами під музику композиторів з РФ, він також натякнув на розлучення з Кухар.

Кухар та Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Стоянов говорив про неї не як про свою жінку, а як про "матір його дітей". А у квітні цього року Кухар зробила заяву про стосунки з чоловіком і зазначила, що він - "самодостатня людина".