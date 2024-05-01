Куда поехать на Пасху: 5 украинских городов, где вы погрузитесь в праздничную атмосферу

Пасха - семейный праздник, который принято проводить дома. Но если вы любитель путешествий, то можно всей семьей собраться и рвануть на выходные в соседний город.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, куда можно поехать, если хотите почувствовать Пасхальную атмосферу с пением гаивок, хороводами и тематическими выставками.

Пасхальный Львов

Если хотите почувствовать Пасхальную атмосферу - отправляйтесь во Львов. Этот город прекрасен в любое время года, а тем более на праздники.

В Музее народного зодчества и быта им. Климентия Шептицкого (Шевченковской гай) запланировано много праздничных событий. 5 мая там будут забавы на детской лужайке, праздничный концерт с этногруппами, гаивки и пасхальная литургия. 6 мая там проведут экскурсию "Пасхальные традиции", а также будут петь гаивки.

Стоит посетить пасхальную выставку писанок в Государственном мемориальном музее Михаила Грушевского, где представлено более 200 авторских работ.

Гаивки во Львове (фото: portal.lviv.ua)

Гаивки и театрализованное действительно в Ивано-Франковске

Город уже подготовился к празднованию Пасхи - деревья на площади Мицкевича украсили тремя сотнями писанок, которые изготовили школьники из громады. Также на улице Леси Украинки разместили пасхальные фотозоны в виде корзин и писанок.

5 мая у церкви Благовещения запланированы Пасхальные гаивки, 6 мая состоится театрализованный праздник "И отозвались колокола Пасхи!" возле церкви святого Николая, пройдет выставка художественных работ возле Ратуши и музыкально-патриотическая программа "Мелодии родного города" в 17:00 на Вечевой площади.

Также добавим, что 7 мая Ивано-Франковск празднует день города, поэтому это отличный повод остаться здесь еще на несколько дней.

В Ивано-Франковске установили праздничные фотозоны (фото: pik.net.ua)

Концерты и весенние игры в Киеве

В Киеве на Пасху готовят множество интересных праздничных событий. Так что вы можете выбрать, что нравится именно вам. Утром следует обязательно посетить службу - в Лавре, Владимирском или Михайловском соборах. А потом уже отправляться на празднование.

5 мая на территории Софии Киевской с 12:00 до 20:00 фольклорные группы будут развлекать посетителей. Во время мероприятия будут проводить весенние игры, хороводы, также будут звучать весенние и пасхальные песни. Еще можно будет увидеть традиционные игры с писанками, состоится общая трапеза. Вход на событие платный.

Национальный музей архитектуры и быта Украины (музей Пирогово) организует Пасхальную поляну - для посетителей готовят традиционные пасхальные забавы, игры и хороводы, веснянки. Мероприятие начнется 5 мая в 12:00 на Певческом поле Музея под открытым небом.

Также пасхальный концерт состоится 5 мая 2024, 16:00 в Андреевской церкви (Андреевский спуск, 23).

Фото иллюстративное (фото: zn.ua)

Выставка пасхальных корзин в Тернополе

В Тернополе для создания праздничного настроения установили объемные писанки на подставках и пасхальные корзины. Они украшают сквер по бульв. Тараса Шевченко, на улице Петра Конашевича-Сагайдачного и Театральной площади. Это место является прекрасной фотозоной для пасхальных снимков.

Также в городе следует посетить выставку писанок и сакрального искусства в Тернопольском областном художественном музее. Экспозиция включает иконы ХVIII-ХХ века и писанки известных мастеров.

Выставка корзин в Тернополе (фото: ternopilcity)

Выставка писанок (фото: zz.te.ua)

Выставка писанок в Ужгороде

В Ужгороде также будет царить праздничная атмосфера. Одно из самых интересных событий, которые стоит посетить в городе - выставка "Мир писанки", на которой представлено 600 уникальных авторских работ. Выставка проходит в Музее народной архитектуры и быта.

Обязательно нужно пойти на праздничную службу в местную церковь или собор. Однако стоит учесть, что греко-католики на Закарпатье отметили уже Пасху 31 марта, так что не в каждом храме будет праздничная служба.

Также в городе еще будет цвести сакура, так что можно будет успеть полюбоваться ею.