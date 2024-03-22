Куди поїхати з дітьми на весняних канікулах: найцікавіші місця в рідному місті та за його межами

В Україні весняні шкільні канікули починаються завтра, 23 березня і будуть тривати один тиждень. До школи діти підуть тільки 1 квітня. І хоча погода ще не дуже радує весняним теплом, розважити дитину та забезпечити повноцінний відпочинок є безліч варіантів.

Куди можна піти або поїхати з дітьми на канікулах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як весело провести канікули у місті

Парки розваг. Це гарне місце, аби дитина розважилася та отримала враження. У таких парках багато різних зон для активного відпочинку та атракціонів, лабіринти, тарзанки, настільні ігри, майстер-класи, басейни.

Парки. Вчені довели, що людині потрібно щотижня проводити щонайменше 2 години на свіжому повітрі. Тому при наявності гарної погоди - відправляйтеся до парку, скверу чи оберіть гарний маршрут містом, щоб показати дитині щось цікаве.

Ковзанка чи роледром. Криті ковзанки та роледроми працюють зараз у майже вже кожному місті України, тому на канікулах саме час їх відвідати та отримати купу задоволення.

Вистави, театр, кінотеатри. Оберіть культурну програму на канікулах та відвідайте якусь гарну виставу чи сходіть на мультфільм. А ще гарним способом провести час разом може стати перегляд фільму вдома.

Лазертаг. Ще один чудовий спосіб відволіктися на канікулах і провести час цікаво - лазертаг. Це командна стрілялка на спеціально обладнаних майданчиках, яка допомагає розвивати стратегічне мислення та вміння працювати у команді. Стрілялки абсолютно безпечні, не травматичні на відміну від дорослого пейнтболу. Можна піти сім'єю або позбирати друзів чи однокласників.

Музеї та виставки. У різноманітних музеях є багато програм для школярів - потрібно лише обрати день та час. Чим більш насичена програма дозвілля - тим краще. Також подивіться, які цікаві виставки проходять зараз у вашому місці.

Майстер-класи. Оберіть щось таке, що вашій дитині давно подобається, бо звичайне навчання на канікулах точно прийде не до смаку.

Відпочинок за містом

Короткі поїздки. Хоч погода ще не дуже радує теплом, але знайти розваги за містом можна. Взнайте, які є цікаві місця поруч з вашим містом і сплануйте коротку поїздку на один день. Також можна скористатися послугами компаній, які пропонують екскурсії на 1 день або на 2-3 дні.

Карпати. Гарні маршрути гірськими хребтами, весняні пейзажі, підйом на вершину гори, прогулянка лісом і неймовірне свіже повітря - все це ви можете знайти у Карпатах. Найцікавіші напрямки - Яремче, Буковель, де є дуже багато розваг для дітей та підлітків - від мотузкового парку до Етнопарку Гуцул ленду. Ще одна локація - Диноляндія чи Гедзьо парк легенд в Яремче.

Інше місто. Відвідайте з дітьми чудові історичні міста - Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Кам'янець-Подільский, Тернопіль. Якщо є така можливість - заплануйте поїздку у Прагу, Варшаву, Відень, Краків чи інше цікаве місто з багатою історією.

Оздоровлення. Якщо є потреба в оздоровленні, то можна придбати путівку або поїхати "дикуном" в Моршин, Трускавець, Берегово, Косино.

Поїздка на природу. Це може бути ліс, гори, водойми у будь-якому куточку країни. Найголовніше, щоб там було затишно та спокійно, щоб дитина змогла відпочити від міста та подихати свіжим повітрям.