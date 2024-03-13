Весняні канікули у 2024 році: колі школярі підуть відпочивати

Весняні канікули цього року в Україні мають пройти згідно з графіком навчального року. У переважній більшості українських шкіл учні підуть на відпочинок в останній тиждень березня.

Коли будуть весняні канікули та що відомо про додатковий відпочинок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)з посиланням на Osvita 24.

Коли почнуться весняні канікули

Навчальний рік почався 1 вересня 2023 року і він буде тривати до 28 червня 2024 року. Додатковий час був закладений в структуру навчального року, що надолужити освітні втрати та прогалини через карантини та війну в країні.

Міністерство освіти та науки України дозволяє школам самостійно встановлювати дати відпочинку учнів за рішенням педагогічної ради. Однак є рекомендований погоджений графік, який можуть використовувати навчальні заклади.

Відповідно до графіка МОН, весняні канікули в школах України у 2024 році почнуться 25 березня й закінчаться 31 березня.

У деяких регіонах з огляду на безпекову ситуація, а також заради економії ресурсів на опаленні, зимові канікули об'єднали з весняними й школярі відпочивали майже місяць. У таких навчальних закладах відпочинок у березні не передбачений. Згідно з правилами, канікули у межах навчального року не повинні тривати понад 30 днів.

Крім того, у багатьох навчальних закладах заплановані додаткові короткі канікули - великодні. Вони будуть тривати з 1 по 5 травня (або з 2 по 6 травня).

Більш детальну інформацію та точні дати відпочинку школярів можна дізнатися в адміністрації вашого учбового закладу.