Куда поехать с детьми на весенних каникулах: интересные места в родном городе и за его пределами

В Украине весенние школьные каникулы начинаются завтра, 23 марта и продлятся одну неделю. В школу дети пойдут только 1 апреля. И хотя погода еще не очень радует весенним теплом, развлечь ребенка и обеспечить полноценный отдых есть множество вариантов.

Куда можно пойти или уехать с детьми на каникулах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как весело провести каникулы в городе

Парки развлечений. Это хорошее место, чтобы ребенок развлекся и получил впечатление. В таких парках много разных зон для активного отдыха и аттракционов, лабиринты, тарзанки, настольные игры, мастер-классы, бассейны.

Парки. Ученые доказали, что человеку нужно еженедельно проводить не менее 2 часов на свежем воздухе. Поэтому при наличии хорошей погоды – отправляйтесь в парк, сквер или выберите хороший маршрут по городу, чтобы показать ребенку что-то интересное.

Каток или роледром. Крытые катки и роледромы работают сейчас почти в каждом городе Украины, поэтому на каникулах самое время их посетить и получить кучу удовольствия.

Спектакли, театр, кинотеатры. Выберите культурную программу на каникулах и посетите какой-нибудь красивый спектакль или сходите на мультфильм. А еще хорошим способом провести время вместе может стать просмотр фильма дома.

Лазертаг. Еще один прекрасный способ отвлечься на каникулах и провести время интересно – лазертаг. Это командная стрелялка на специально оборудованных площадках, помогающая развивать стратегическое мышление и умение работать в команде. Стрелялки абсолютно безопасны, не травматичны в отличие от взрослого пейнтбола. Можно пойти семьей или собрать друзей, или одноклассников.

Музеи и выставки. В разных музеях есть много программ для школьников - нужно выбрать день и время. Чем насыщеннее программа досуга – тем лучше. Также посмотрите, какие интересные выставки сейчас проходят в вашем месте.

Мастер-классы. Выберите что-то такое, что вашему ребенку давно нравится, потому что обычное обучение на каникулах точно придет не по вкусу.

Отдых за городом

Короткие поездки. Хотя погода еще не очень радует теплом, но найти развлечения за городом можно. Узнайте, какие интересные места рядом с вашим городом и спланируйте короткую поездку на один день. Также можно воспользоваться услугами компаний, предлагающих экскурсии на 1 день или 2-3 дня.

Карпаты. Хорошие маршруты по горным хребтам, весенние пейзажи, подъем на вершину горы, прогулка по лесу и невероятный свежий воздух - все это вы можете найти в Карпатах. Самые интересные направления - Яремче, Буковель, где очень много развлечений для детей и подростков - от веревочного парка до Этно-парка Гуцул ленда. Еще одна локация – Диноляндия или Гедзьо парк легенд в Яремче.

Другой город. Посетите с детьми замечательные исторические города – Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Каменец-Подольский, Тернополь. Если есть возможность - запланируйте поездку в Прагу, Варшаву, Вену, Краков или другой интересный город с богатой историей.

Оздоровление. Если есть потребность в оздоровлении, то можно приобрести путевку или поехать "дикарем" в Моршин, Трускавец, Берегово, Косино.

Поездка в природу. Это может быть лес, горы, водоемы в любом уголке страны. Самое главное, чтобы там было уютно и спокойно, чтобы ребенок смог отдохнуть от города и подышать свежим воздухом.