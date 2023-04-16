Куди подіти шкаралупу від освячених крашанок і що категорично не можна робити

Після Великодня виникає питання, що ж робити із великою кількістю шкаралуп від освячених писанок і крашанок. Адже просто викидати у смітник те, що було у церкві скроплене свяченою водою, не годиться.

Про те, що можна і не можна робити із шкаралупою від освячених яєць, розповідаємо у матеріалі нижче.

Що робили зі шкаралупами у давнину

Здавна українці шкаралупу від освячених яєць не вики­дали, це вважалося гріхом. Здебільшого її закопували на городі чи полі, щоб і землі дати свяченого, так вона краще родитиме.

Також був звичай на Великдень кидати шкаралупи від перших писанок у річку чи іншу водойму. Люди вірили, що до поминального тижня вода донесе шкаралупи до покійників і ті дізнаються про свято Воскресіння Господнього.

Також у деяких регіонах України шкаралупи ховали за образами на покутті. Подекуди на Галичині такі шкаралупи кидали на стріху хати, люди вірили, що це принесе щастя. Іноді їх згодовували курям, аби ті краще неслися.

Куди подіти шкаралупу від освячених писанок і крашанок

Шкаралупу від освячених яєць краще спалити, а попіл закопати у місці, яке люди не топчуть ногами. Цим попелом можна підживити плодові дерева, у давнину навіть вірили, що так вони стануть родючішими.

Втім деякі священники говорять, що шкаралупа після освяти не стає святинею, її треба сприймати як звичайну "упаковку". Але якщо віряни не хочуть викидати шкаралупи у смітник, то можна ці залишки закопати у лісі чи спалити.

Втім усі священники заявляють, що у жодному разі не можна викидати шкаралупи від писанок із наліпками, на яких зображено Ісуса чи інших святих.

Також священнослужителі проти такого оздоблення, оскільки через масове їх виробництво писанки втрачають оригінальність. Краще зафарбовувати яйця самостійно й створювати власні візерунки за народними традиціями.