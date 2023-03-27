Чим відрізняється писанка від крашанки та що потрібно їсти на Великдень

Обов'язковим атрибутом великоднього кошика є писанки та крашанки. Хоч вони й подібні між собою, втім здавна вони мають різне призначення.

Про те, яка різниця між писанкою та крашанкою, розповідаємо у матеріалі нижче.

Чим відрізняється писанка від крашанки

Яйце ще з язичницьких часів є символом життя. А от християнський звичай виготовляти писанки та яйця на Великдень, пов'язують зі святою Марією Магдалиною, яка повідомила римському імператору Тиберію про воскресіння Ісуса - і подала йому в подарунок яйце.

Українці в давнину на Великдень виготовляли від 12 до 60 штук писанок та крашанок. Проте між ними була суттєва різниця.

Писанки - це яйця, розписані візерунками вручну. Їх фарбували у кілька кольорів та наносили різноманітні орнаменти. Розписували їх переважно протягом Страсного тижня, найчастіше у Чистий четвер.

А от крашанки - це яйця пофарбовані натуральним або штучним барвником. Здебільшого - у червоний, жовтий, синій, зелений і золотистий кольори. Такі яйця не мали візерунку. Крашанки робили, зазвичай, у суботу напередодні Великодня.

Крашанки зафарбовують в один колір без візерунка (фото: pixabay)

Що потрібно їсти на Великдень

Первинно писанки не вживали у їжу. Їх виготовляли на свято, щоб ними обмінюватись із родичами та друзями. Крім того, писанка - це сире яйце, а не варене. Тривале зберігання традиційної писанки у давнину забезпечувалося її запіканням ("обпіканням") у печі.

А от крашанки їли на свято та грали ними у великодні ігри.

Наші предки вірили, що писанки та крашанки здатні захистити хату від пожежі - їх зберігали за іконою цілий рік. За їхньою допомогою також шукали худобу, яка загубилася.

Шкаралупу від великодніх яєць кидали у річку. Вірили, що за тиждень воно допливе до померлих і так вони дізнаються про Великдень.

Насправді різновид великодніх яєць, крім писанок і крашанок, ще налічує крапанки (пофарбоване яйце, а потім скроплене іншою фарбою) та дряпанки (зафарбоване темним барвником яйце, на якому голкою, шилом чи цвяхом видряпували орнамент).