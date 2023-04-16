Куда девать скорлупу от освященных крашанок и что категорически нельзя делать

После Пасхи возникает вопрос, что же делать с большим количеством скорлупы от освященных писанок и крашанок. Ведь просто выбрасывать в мусорник то, что было в церкви сбрызнуто святой водой, не годится.

О том, что можно и нельзя делать со скорлупой от освященных яиц, рассказываем в материале ниже.

Что делали со скорлупами в древности

Издавна украинцы скорлупу от освященных яиц не выбрасывали, это считалось грехом. В большинстве ее закапывали на огороде или поле, чтобы и земле дать священного, так она будет лучше рожать.

Также был обычай на Пасху бросать скорлупы от первых писанок бросать в реку или другой водоем. Люди верили, что до поминальной недели вода донесет их до покойников и те узнают о празднике Воскресения Господня.

Также в некоторых регионах Украины скорлупы прятали за образами. А на Галичине скорлупы бросали на крышу дома, люди верили, что это принесет счастье. Иногда такую скорлупу скармливали курам, чтобы те лучше неслись.

Куда девать скорлупу от освященных писанок и крашанок

Скорлупу от освященных яиц лучше сжечь, а пепел закопать в месте, которое люди не топчут ногами. Этим пеплом можно подкормить плодовые деревья, в древности даже верили, что так они станут более плодородными.

Впрочем, некоторые священники говорят, что скорлупа после посвящения не становится святыней, ее нужно воспринимать как обычную "упаковку". Но если верующие не хотят выбрасывать скорлупы в мусорник, то можно закопать эти остатки в лесу или сжечь.

Впрочем, все священники заявляют, что ни в коем случае нельзя выбрасывать скорлупы от писанок с наклейками, на которых изображен Иисус или другие святые.

Также священнослужители против такого украшения яиц, поскольку из-за массового их производства писанки теряют оригинальность. Лучше окрашивать яйца самостоятельно и создавать собственные узоры по народным традициям.