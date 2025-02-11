Куди космонавти дівають брудні шкарпетки та як перуть одяг на орбіті

Прання одягу в космосі умови невагомості та обмежені ресурси роблять складним завданням. Через це астронавти змушені застосовувати інші методи для підтримання чистоти одягу.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, як вони справляються з цією проблемою, які рішення застосовують зараз і які технології розробляють для майбутніх місій на Місяць і Марс.

Як зараз пораються з брудним одягом на МКС

На МКС немає пральних машин, тому астронавти носять одяг доти, доки він не стане занадто забрудненим або непридатним для використання. Потім цей одяг пакують у спеціальні контейнери зі сміттям, які відправляються на Землю в вантажних модулях, де згоряють у верхніх шарах атмосфери.

Зазвичай один комплект білизни використовується протягом тижня, а спортивний одяг для тренувань змінюється частіше через рясне потовиділення. Через обмежений запас одягу кожен астронавт отримує лише певну кількість футболок, штанів і шкарпеток на весь політ.

Цей підхід хоч і ефективний у плані економії ресурсів, але створює певний дискомфорт, оскільки речі доводиться носити довше, ніж на Землі. Деякі астронавти навіть відзначали, що їхній одяг стає "космічною реліквією", перш ніж його утилізують.

Використання спеціальних матеріалів та технологій для прання

Щоб зменшити потребу у частій зміні одягу, розробляються тканини з антимікробними властивостями, які перешкоджають розвитку бактерій і поглинанню запахів. Наприклад, NASA тестує тканини, які містять срібні або мідні наночастинки, що знищують бактерії.

Деякі види космічного одягу мають особливі покриття, що запобігають накопиченню бруду. Одяг астронавтів виготовляють з дихаючих матеріалів, які ефективно відводять вологу, щоб запобігти розмноженню бактерій.

Такі тканини допомагають продовжити термін використання одягу та знизити потребу в його заміні. Проте повністю уникнути забруднення неможливо, тому розробляються інші способи очищення одягу без традиційного прання.

Такий вигляд має вода у невагомості (фото: сторінка NASA's Glenn Research Center у Facebook)

Прання серветками та газом

У 2021 році NASA оголосило про співпрацю з компанією Procter & Gamble, яка розробляє мийні засоби під брендом Tide. В рамках цього проєкту на МКС відправили спеціальні мийні серветки та миючий засіб Tide Infinity, який має працювати в умовах невагомості без використання великої кількості води.

Дослідження спрямовані на створення системи, яка дозволить очищати одяг прямо на борту станції, а не утилізувати його. Також ведуться роботи над методами хімічного очищення одягу за допомогою спеціальних газів. Якщо ці технології виявляться ефективними, вони можуть бути впроваджені не тільки в космосі, а й на Землі, наприклад, у місцях з обмеженим доступом до води.

Перспективи прання в космосі

Однією з головних проблем є збереження води: навіть якщо вдасться розробити компактну пральну машину, вода після прання повинна бути очищена та повторно використана. На борту МКС діє система регенерації води, яка дозволяє повторно використовувати навіть вологу, що випаровується з повітря.

Проте очищення води після прання потребує додаткових ресурсів та енергії, що робить цей процес складнішим. Крім того, у невагомості вода не стікає з одягу, а утворює навколо нього мікрокрапельний шар, що ускладнює полоскання та сушку.

Для майбутніх місій розглядаються альтернативні методи очищення, наприклад, ультразвукові технології, парове очищення або використання спеціальних ферментів, що руйнують бруд.