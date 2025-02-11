Куда космонавты девают грязные носки и как стирают одежду на орбите

Стирка одежды в космосе условия невесомости и ограниченные ресурсы делают сложной задачей. Поэтому астронавты вынуждены применять другие методы для поддержания чистоты одежды.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как они справляются с этой проблемой, какие решения применяют сейчас и какие технологии разрабатывают для будущих миссий на Луну и Марс.

Как сейчас справляются с грязной одеждой на МКС

На МКС нет стиральных машин, поэтому астронавты носят одежду до тех пор, пока она не станет слишком загрязненной или непригодной для использования. Затем эту одежду пакуют в специальные контейнеры с мусором, которые отправляются на Землю в грузовых модулях, где сгорают в верхних слоях атмосферы.

Обычно один комплект белья используется в течение недели, а спортивная одежда для тренировок меняется чаще из-за обильного потоотделения. Из-за ограниченного запаса одежды каждый астронавт получает лишь определенное количество футболок, брюк и носков на весь полет.

Этот подход хоть и эффективен в плане экономии ресурсов, но создает определенный дискомфорт, поскольку вещи приходится носить дольше, чем на Земле. Некоторые астронавты даже отмечали, что их одежда становится "космической реликвией", прежде чем ее утилизируют.

Использование специальных материалов и технологий для стирки

Чтобы уменьшить потребность в частой смене одежды, разрабатываются ткани с антимикробными свойствами, которые препятствуют развитию бактерий и поглощению запахов. Например, NASA тестирует ткани, которые содержат серебряные или медные наночастицы, уничтожающие бактерии.

Некоторые виды космической одежды имеют особые покрытия, предотвращающие накопление грязи. Одежду астронавтов изготавливают из дышащих материалов, которые эффективно отводят влагу, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Такие ткани помогают продлить срок использования одежды и снизить потребность в ее замене. Однако полностью избежать загрязнения невозможно, поэтому разрабатываются другие способы очистки одежды без традиционной стирки.

Так выглядит вода в невесомости (фото: страница NASA's Glenn Research Center в Facebook)

Стирка салфетками и газом

В 2021 году NASA объявило о сотрудничестве с компанией Procter & Gamble, которая разрабатывает моющие средства под брендом Tide. В рамках этого проекта на МКС отправили специальные моющие салфетки и моющее средство Tide Infinity, которое должно работать в условиях невесомости без использования большого количества воды.

Исследования направлены на создание системы, которая позволит очищать одежду прямо на борту станции, а не утилизировать ее. Также ведутся работы над методами химической очистки одежды с помощью специальных газов. Если эти технологии окажутся эффективными, они могут быть внедрены не только в космосе, но и на Земле, например, в местах с ограниченным доступом к воде.

Перспективы стирки в космосе

Одной из главных проблем является сохранение воды: даже если удастся разработать компактную стиральную машину, вода после стирки должна быть очищена и повторно использована. На борту МКС действует система регенерации воды, которая позволяет повторно использовать даже влагу, испаряющуюся из воздуха.

Однако очистка воды после стирки требует дополнительных ресурсов и энергии, что делает этот процесс более сложным. Кроме того, в невесомости вода не стекает с одежды, а образует вокруг нее микрокапельный слой, что затрудняет полоскание и сушку.

Для будущих миссий рассматриваются альтернативные методы очистки, например, ультразвуковые технологии, паровая очистка или использование специальных ферментов, разрушающих грязь.