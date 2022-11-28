Куди діваються шкарпетки? Розкрито секрет пральної машини, про який ви не знали

Куди діваються шкарпетки у пральній машині

Як виявилося, шкарпетки прослизають у щілину між дверцятами та барабаном.

Кеті Хінц розкрила публіці страшну таємницю пральної машини, яка, мабуть, "з'їдала" і ваші шкарпетки! Коли її чоловік розібрав передню частину пральної машини, вона втратила мову. Вона й уявити не могла, що якось побачить таке видовище. Дівчина також знайшла давно втрачену білизну, дрібні гроші та навіть кредитну картку.

Як шкарпетки опиняються у щілині?

Це відбувається через зношення ущільнення, що відокремлює барабан від решти пральної машини. Таким чином, ми тепер розуміємо, що всі шкарпетки та інші предмети були засмоктані у щілину ущільнювача водоворотом під час циклів прання.

Як зберегти пральну машину завжди чистою та справною?

Саме тому, щоб уникнути подібних проблем та зберегти продуктивність вашої пральної машини, часте очищення залишається неминучим. Ось кілька порад, як утримувати пральну машину в чистоті та позбавлятися неприємних запахів.

Уникайте перевантаження барабана

Перевантажуючи барабан, ви не тільки заважаєте йому правильно виконувати свою роботу, а навіть ризикуєте зашкодити деякі речі. Не кажучи вже про можливе зникнення ваших шкарпеток. Важливо залишити місце для належної циркуляції води та руху одягу.

Вентиляція барабана

Дуже багато хто з нас робить помилку, закриваючи дверцята машини після прання. Цього не треба робити.



Якщо ви не хочете викликати появу цвілі та бактерій, необхідно тримати дверцята барабана відчиненими, щоб забезпечити гарну вентиляцію. Таким чином, барабан зможе ефективно вентилюватися та належним чином сушитися.

Очищайте відсік для миючих засобів

Кожні два місяці не забувайте виймати відсік для миючих засобів та ретельно промивати його теплою водою. Обов'язково видаліть всі відкладення залишків миючих засобів (особливо порошку), відповідальних за утворення накипу та вапняного нальоту. Вам необхідно час від часу перевіряти його, щоб запобігти скупченню бруду, який може вплинути на роботу вашого пристрою.