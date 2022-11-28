Куда деваются носки? Раскрыт секрет стиральной машины, о котором вы не знали

Куда деваются носки в стиральной машине

Как оказалось, носки проскальзывают в щель между дверцей и барабаном.

Кэти Хинц раскрыла публике страшную тайну стиральной машины, которая, видимо, "съедала" и ваши носки! Когда ее муж разобрал переднюю часть стиральной машины, она потеряла дар речи. Она и представить себе не могла, что однажды увидит такое зрелище. Девушка также нашла давно потерянное белье, мелочь и даже кредитную карту.

Как носки оказываются в щели?

Это происходит из-за износа уплотнения, отделяющего барабан от остальной части стиральной машины. Таким образом, мы теперь понимаем, что все носки и другие предметы были засосаны в щель уплотнителя водоворотом во время циклов стирки.

Как сохранить стиральную машину всегда чистой и исправной?

Именно поэтому, чтобы избежать подобных проблем и сохранить производительность вашей стиральной машины, частая очистка остается неизбежной. Вот несколько советов, как содержать стиральную машину в чистоте и избавляться от неприятных запахов.

Избегайте перегрузки барабана

Перегружая барабан, вы не только мешаете ему правильно выполнять свою работу, но даже рискуете повредить некоторые вещи. Не говоря уже о возможном исчезновении ваших носков. Важно оставить место для надлежащей циркуляции воды и движения одежды.

Вентиляция барабана

Очень многие из нас делают ошибку, закрывая дверцу машинки после стирки. Этого не нужно делать.



Если вы не хотите вызвать появление плесени и бактерий, необходимо держать дверцу барабана открытой, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Таким образом, барабан сможет эффективно вентилироваться и должным образом сушиться.

Очищайте отсек для моющих средств

Каждые два месяца не забывайте вынимать отсек для моющих средств и тщательно промывать его теплой водой. Обязательно удалите все отложения остатков моющих средств (особенно порошка), ответственных за образование накипи и известкового налета. Вам необходимо время от времени проверять его, чтобы предотвратить скопление грязи, которая может повлиять на работу вашего устройства.