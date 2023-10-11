Куда зникли Сергій Сивохо, Оля Фреймут та інші українські зіркі, які не сходили з екранів у 2000-і

Сергій Сивохо

Багато років тому Сергій Сивохо сяяв як один із провідних гравців у КВК та брав участь у Збірній СНД та Збірній XX століття.

Згодом його запросили на телебачення, де він став ведучим таких програм, як "Як стати зіркою", "Моя хата скраю", а також креативним продюсером "Великої різниці по-українськи".

У 2012 році комік переїхав до Києва та став продюсером студії "Квартал 95", а також прийняв пропозицію бути тренером у "Лізі сміху".

Сергій Сивохо на "Лізі Сміху" (фото: instagram.com/ciboxo)

Але після повномасштабного вторгнення Сергій зник з медійного простору.

Періодично він може публікувати у своїх соцмережах старі фото і привітання з релігійними святами, але де знаходиться зараз зірка - невідомо.

Можна припустити, що Сивохо зосередився на діяльності Національної платформи відновлення та єдності, яку заснував у 2020 році.

Саме зі сторінки власної організації він регулярно робить репости.

Сергій Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)

Оля Фреймут

Останні роки про популярну українську телеведучу та головну “ревізорку” країни також мало що чутно.

У 2010-х роках вона вела рейтингові шоу та мала чималу кількість прихильників.

Все змінилось після 2018-го. Тоді ж кар’єра зірки пішла на спад.

Фреймут стала ведучою шоу "Оля", яке було адаптацією відомого американського формату "Шоу Елен Дедженерес".

Однак проект не виправдав очікування і вже через місяць його закрили.

Ще до 24 лютого ведуча виїхала з дітьми до Франції, де планувала 25 числа відсвяткувати свій день народження.

Оля Фреймут з родиною (фото: instagram.com/freimutolia)

Нині вона живе з сином Валерієм та донькою Євдокією у Великій Британії, де у неї є родичі.

Чи знаходиться поряд з ними її чоловік – Володимир Локотко - невідомо.

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Надія Мейхер

Надія Мейхер стала відомою завдяки участі у популярному тріо 2000-х - гурті "ВІА Гра".

У 2006 році співачка покинула колектив і почала працювати ведучою шоу "Неймовірні історії кохання", а з 2011 по 2014 роки - у проекті "Неймовірна правда про зірок".

У 2020-у знаменитість стала учасницею "Танців з зірками", де разом зі своїм партнером Кирилом Васюком дійшла до фіналу та посіла друге місце.

У 2021 році артистка дебютувала як оперна співачка.

Після повномасштабного вторгнення Мейхер перейшла на українську мову і розповідала про жорстокість окупантів та надавала інформацію щодо евакуації.

У якийсь момент вона зникла з медіапростору, але повернулася у травні із запуском власного бренду.

Де зараз перебуває Надія - вона не коментує.

У серпні цього року знаменитість видалила всі пості у своєму Instagram. Свій вчинок вона не пояснила.

Надія Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

Олена Вінницька

Альона Вінницька, яка також була учасницею оригінального складу "ВІА Гри", зникла з радарів вже давно.

Виконавиця не дає інтервʼю, не публікує фото та закінчила з карʼєрою на ТБ.

Після того, як артистка попрощалася з гуртом Меладзе, вона почала сольну кар’єру.

Щороку зірка випускала нову пісню, яка ставала справжнім хітом.

В одному зі своїх інтерв’ю, яке Олена дала у 2019 році, вона зізналася, що лікувалася у психіатричній клініці.

Все через те, що Вінницька важко переживала зменшення попиту на її концерти.

Через деякий час знаменитість повернулася до медійного життя, але як ведуча.

Разом з Тімуром Мірошниченко вона вела "Зірковий шлях" на каналі "Україна". Але і з цією професією у неї не склалося.

Востаннє фанати бачили Олену у 2022 році.

Тоді зірка дала своє єдине інтерв’ю, в якому розповіла, що її чоловік вступив у лави територіальної оборони, а сама артистка залишилася в Україні, адже боялася евакуювати хвору маму.

Олена Вінницька (фото: instagram.com/alena_vinnitskaya)

Сергій Кузін

Спочатку Сергий Кузін набув популярності в Білорусі, а потім продовжив свій професійний шлях в Україні, де отримав посаду генерального директора "ХІТ-FM".

Згодом чоловік відчув у собі потенціал у сфері продюсування, тому у 2010 році взяв під своє крило співачку Еріку, яка тепер відома як MamaRika.

Також він став продюсером "Фабрики зірок-4", де відбирав талановитих молодих артистів для своєї команди.

Згодом Кузін усвідомив, що може успішно виступати як телеведучий, що привернуло до нього набагато більше уваги в Україні та значно збільшило його популярність.

Хоча Сергій послідовно розвивав свій творчий потенціал та набирав обертів у медійній сфері, зараз про нього не чути нічого.

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення він залишився у Києві та продовжив вести радіоефіри.

А з серпня 2022 року Сергій вийшов зі складу власників деяких радіостанцій, але залишився керівником радіостанції “Байрактар”.

Кузін не публікує нічого у своїх соцмережах, тож невідомо, де знаходиться чоловік і чим займається.

Сергій Кузін (фото: instagram.com/sergey8760)