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Гонорари українських зірок: Каменських заробляє від 13 000 доларів, а Білик згодна на 8 000

Середа 11 жовтня 2023 13:55
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Гонорари українських зірок: Каменських заробляє від 13 000 доларів, а Білик згодна на 8 000 Ірина Білик і Настя Каменських (фото: колаж Styler)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі з’явився ролик, у якому розголошується інформація про гонорари українських зірок, які вони заробляють за один вечір. Так, за свої виступи вітчизняні селебріті просять від восьми до 50 тисяч доларів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-акаунт блогерки Уляни Шуби.

Які гонорари в українських зірок

Мова йде про суми, які знаменитості заробляють за 45 хвилин виступу.

Судячи з ролику, гонорар народної артистки України Ірини Білик складає 300 тисяч гривень.

Реперка Alyona Alyona погодиться виступити за вісім тисяч доларів.

Виконавиця Настя Каменських просить 500 тисяч гривень.

Джамала, Сергій Бабкін і Pianoboy готові прийти на ваше свято за 10 тисяч доларів, а Олександра Пономарьов - 12 тисяч.

Гонорари українських зірок: Каменських заробляє від 13 000 доларів, а Білик згодна на 8 000

Pianoboy, Сергій Бабкін і Джамала (фото: колаж Styler)

Артист Артем Пивоваров порадує своєю появою на вашому заході за 15 тисяч доларів, як і гурт "Антитіла".

Щоб замовити на корпоратив виступ Наді Дорофєєвої - потрібно мати 20 тисяч доларів.

А Оля Полякова готова розважити вас на святі за 25 тисяч.

Гонорари українських зірок: Каменських заробляє від 13 000 доларів, а Білик згодна на 8 000

Артем Пивоваров, Надя Дорофєєва і Оля Полякова (колаж РБК-Україна)

Monatik виступає за 35 тисяч, а найбільший гонорар дістається Максу Барських, який за один вечір може заробити 50 тисяч доларів.

У відео зазначається, що такі суми знаменитості отримували до війни.

Який прайс у зірок зараз - невідомо.

До слова, раніше продюсер Михайло Ясинський розповідав, що до повномасштабного вторгнення Макс Барських дійсно просив за виступ на корпоративі 50 тисяч.

Гонорари українських зірок: Каменських заробляє від 13 000 доларів, а Білик згодна на 8 000

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

За його словами, зараз українські виконавці значно менше заробляють.

Якщо до війни їхні статки у середньому складали близько мільйона доларів на рік, то зараз артисти можуть заробляти близько 150-200 тисяч.

Раніше ми розповідали, які українські зірки та політики прийшли віддати шану Ніні Матвієнко.

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Ірина Білик Настя Каменських Оля Полякова Артем Пивоваров звезды шоу-бизнеса