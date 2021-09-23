Куда не стоит вкладывать свои деньги: как отличить мошенников

Отличительные черты фирм-мошенников

Большой процент гарантированного дохода. Такие конторы предлагают часто сверхприбыль, которая в разы больше средней процентной ставки банков по депозитам. Некоторые готовы дать доход в 100% годовых и больше. Но алгоритм использования денег и логика заработка обычно описана очень расплывчато.

Отсутствие соответствующих разрешений и лицензий. Обычно у таких проектов нет официальных регуляторных разрешений и лицензий на осуществление деятельности, связанной с предоставлением финансовых услуг, управление активами и другими услугами на рынках капитала. Иногда они показывают инвестору "лицензии" иностранных компаний с сомнительной репутацией или экзотических стран.

Агрессивный маркетинг. Такие проекты используют большой объем рекламной поддержки – в основном в интернете. Она масштабная, яркая, многообещающая, основана на эмоциональных мотивах. На сайте множество положительных отзывов, рекомендаций от известных блогеров и медиа-персон.

Отсутствие физического офиса. Такие компании обычно используют онлайн-коммуникации и у них нет офиса в городе или стране, где они предлагают услуги. Нет сотрудников с историей, которые несут ответственность за управление средствами инвесторов. Все сделки и договора заключаются без личного присутствия, нет бухгалтерии, юридического отдела и других служб. Обычно мошенники объясняют это тем, что главный офис находится в другой стране, а тут работают региональные менеджеры или представители.

Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций. Контактные юридические лица или бенефициары – резиденты Сейшельских островов, ОАЭ, Британские Виргинские острова, республика Вануату, Сент-Винсент или Гренадины.

Отсутствует аккредитация инвестора. Организации обычно не пытаются проверить финансовое состояние инвестора, его кредитную историю. Их не интересуют финансовые возможности инвестора, готовы работать с малообеспеченными клиентами и предлагают им ссуды на кабальных условиях.

Подозрительные факты в биографии менеджеров. Закрытость информации о фактических руководителях проекта. Расплывчатые и юридически нечеткие названия должностей, которые фигурируют в рекламных материалах. Нет возможности проверить профессиональную историю таких лиц. Кстати, руководители могут оказаться наемными актерами и никак не привлекаться к управлению.

Отсутствие подписанных документов. По украинскому законодательству, заключение финансовых договоров требует персонификации участников, личной подписи бумаг, наличия физического присутствия всех участников договора и документы в нескольких экземплярах.

Настойчивое предложение привлекать друзей. Инвестору предлагают привлекать к инвестициям друзей, родственников и знакомых. Такие сомнительные проекты разрабатывают и предлагают детальную программу получения дополнительных бонусов и доходов в случае привлечения в проект новых лиц.

Сокрытие права собственности. У компании нет документов, которые могли бы подтвердить право собственности лица на активы или их часть. Нет систематических отчетов по операциям, деятельности, результатов в управлении проектом активами инвестора.

Как отметили в НКЦБФР, недавно был обновлен список сомнительных инвестиционных проектов. Полный список можно посмотреть тут.