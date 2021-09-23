Куди не варто вкладати свої гроші: як відрізнити шахраїв

Відмінні риси фірм-шахраїв

Великий відсоток гарантованого доходу. Такі контори пропонують часто надприбуток, яка в рази більше середньої процентної ставки банків за депозитами. Деякі готові дати дохід в 100% річних і більше. Але алгоритм використання грошей і логіка заробітку зазвичай описана дуже розпливчасто.

Відсутність відповідних дозволів та ліцензій. Зазвичай у таких проєктів немає офіційних регуляторних дозволів і ліцензій на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням фінансових послуг, управління активами та іншими послугами на ринках капіталу. Іноді вони показують інвестору "ліцензії" іноземних компаній з сумнівною репутацією або екзотичних країн.

Агресивний маркетинг. Такі проєкти використовують великий обсяг рекламної підтримки - в основному в Інтернеті. Вона масштабна, яскрава, багатообіцяюча, заснована на емоційних мотивах. На сайті безліч позитивних відгуків, рекомендацій від відомих блогерів і медіаперсон.

Відсутність фізичного офісу. Такі компанії зазвичай використовують онлайн-комунікації й у них немає офісу в місті або країні, де вони пропонують послуги. Немає співробітників з історією, які несуть відповідальність за управління коштами інвесторів. Всі угоди та договори укладаються без особистої присутності, немає бухгалтерії, юридичного відділу та інших служб. Зазвичай шахраї пояснюють це тим, що головний офіс знаходиться в іншій країні, а тут працюють регіональні менеджери або представники.

Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій. Контактні юридичні особи або бенефіціари – резиденти Сейшельських островів, ОАЕ, Британські Віргінські Острови, Республіка Вануату, Сент-Вінсент або Гренадіни.

Відсутня акредитація інвестора. Організації зазвичай не намагаються перевірити фінансовий стан інвестора, його кредитну історію. Їх не цікавлять фінансові можливості інвестора, готові працювати з малозабезпеченими клієнтами та пропонують їм позики на кабальних умовах.

Підозрілі факти в біографії менеджерів. Закритість інформації про фактичних керівників проєкту. Розпливчасті і юридично нечіткі назви посад, які фігурують в рекламних матеріалах. До речі, керівники можуть виявитися найманими акторами й ніяк не залучатися до управління.

Відсутність підписаних документів. За українським законодавством, укладення фінансових договорів вимагає персоніфікації учасників, особистого підпису паперів, наявності фізичної присутності всіх учасників договору та документи в декількох примірниках.

Наполеглива пропозиція залучати друзів. Інвестору пропонують залучати до інвестицій друзів, родичів і знайомих. Такі сумнівні проєкти розробляють і пропонують детальну програму отримання додаткових бонусів і доходів у разі залучення в проєкт нових осіб.

Приховування права власності. У компанії немає документів, які могли б підтвердити право власності особи на активи або їх частину. Немає систематичних звітів по операціях, діяльності, результатів в управлінні проєктом активами інвестора.

Як зазначили в НКЦПФР, нещодавно було оновлено список сумнівних інвестиційних проєктів. Повний список можна подивитися тут.