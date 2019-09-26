Куда ты полез? Олег Винник вляпался в грандиозный скандал

Олег Винник, популярный украинский певец, который решил принять участие в проекте Танцы со звездами 2019, попал в грандиозный скандал и вызвал возмущение пользователей социальных сетей из-за того, что снялся в российском ролике #ВсемМир с известными деятелями культуры, которые поддержали аннексию Крыма. Видео было опубликовано на YouTube.

В клипе "ВсемМир" снялись Владимир Познер, певица Валерия, Игорь Крутой, Тамара Гвердцители, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Максим Покровский, Яна Поплавская, Нонна Гришаева, Алессандро Сафина, Сосо Павлиашвили, Ксения Алферова, Алексей Кортнев, Авраам Руссо и многие другие известные личности РФ.

"Человечество должно прекратить войны из-за политических убеждений, религии, цвета кожи, несоответствия взглядов и прочего. Настало время остановиться! Мир один для всех и другого у нас не будет!" - сказано в описании к видеоролику.

Пользователи социальных сетей искренне возмущены такой позицией, так как большинство участников видеоклипа – это люди, которые поддержали агрессивную политику Кремля в отношении Украины, а также аннексию Крыма.

Украинский артист Олег Винник вызвал волну возмущения тем, что согласился участвовать в этом проекте. И он является единственным исполнителем из Украины, который там фигурирует.

Скриншоты комментариев

Олег Винник снял также отдельное видеообращение, в котором спел несколько строчек из своей популярной песни "Волчица" и призвал к миру.

"Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Я не хочу, чтобы молодые женщины становились вдовами. И я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать, что мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не отбирать жизнь друг у друга. Всем мир!" – заявил певец.

Олег Винник записал свое видеообращение