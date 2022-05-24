Куда можно вложить деньги, чтобы не прогадать, и стоит ли это вообще делать?

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается четвертый месяц, и экономика нашего государства, перешедшая на военные рельсы, ощущает последствия регулярных атак агрессора. В то же время власти активно разрабатывают механизмы будущего восстановления страны после победы и воссоздания условий для финансовой стабильности.

Чтобы помочь решить дилемму и разъяснить, куда во время военного положения гражданам нашей страны можно вложить деньги, чтобы не прогадать, со Styler поделились мнениями финансовые аналитики и эксперты.

Сейчас, на фоне рисков для экономических-финансовых сфер из-за войны, для украинцев значительно усложнился вопрос о вложениях средств и накоплений. Да и относительно целесообразности совершать инвестиции в частности.

Покупка военных облигаций или депозиты

Гривневые накопления, учитывая все имеющиеся риски, включая инфляционные и девальвационные, лучше не хранить дома или на обычном банковском счете, считает финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий.

"Лучше положить на депозит на 6-12 месяцев (сейчас процентные ставки колеблются на уровне 6-10%). Во время военного положения 100% вкладов государство гарантирует в полном объеме, а после военного положения - до 600 тысяч гривен.

Еще лучшим вариантом будет купить военные облигации. Есть возможность приобрести как краткосрочные (на 3-6 месяцев), так и долгосрочные - более чем на 1 год. Процентная ставка по ним составляет 9,5-11% в зависимости от сроков вклада. А полученный доход не будет облагаться налогом", - рассказал он.

Также специалист рекомендует накопления в долларах или евро положить на депозит в банк или тоже есть возможность купить валютные ОВГЗ.

Покупка валюты или вложения в корпоративные облигации

Во время войны лучше купить иностранную валюту, и лучше тут подойдет доллар США, делится мнением эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский и добавляет, что затем средства в наличке уместно держать при себе.

"Можно также попытаться инвестировать деньги за границу. Однако сейчас Нацбанк установил ряд ограничений на денежные переводы за границу и вывоз наличных.

Также разворачивается мировой финансовый кризис, уже приведший к существенному падению фондового рынка. Поэтому инвестиции в акции выглядят рискованно", - рассказал он.

Аналитик обратил внимание на возможность вкладывать в надежные корпоративные облигации, доходность по которым в последнее время выросла.

"Но следует помнить, что кризис приведет к росту количества дефолтов. Из-за войны существенно выросли цены на нефть и продовольствие. В мире ожидается продовольственный кризис. Поэтому вложение средств в пшеницу и другие продовольственные товары, а также энергоносители могут принести немалые доходы. Для этого подойдут товарные фьючерсы и специализированные инвестиционные фонды.

Что касается Украины, то здесь, пока будет продолжаться война, риски для инвестирования остаются очень высокими. Можно легко потерять деньги", - резюмировал он.

Криптовалюта, фондовый рынок и акции

Некоторые эксперты рекомендуют изучить возможность диверсификации активов и вложения в криптовалюту.

Так, по мнению бизнес-аналитика и автора книг по теме управления и организации бизнеса Александра Высоцкого, сейчас три основных направления для инвестирования: криптовалюта, недвижимость и фондовый рынок.

"На криптовалюте можно заработать, но только если вы являетесь экспертом. То есть точно знаете, что будет происходить на этом рынке завтра. Если вы не понимаете, что влияет на рост и падение крипт, то будете терять деньги...

По сравнению с криптовалютами фондовый рынок и акции легче спрогнозировать. Ибо на это влияют экономические процессы, которые может проследить каждый. К примеру, Netflix опубликовали отчет, где сказали, что количество их подписчиков уменьшится. И хотя это небольшое количество пользователей сервиса, такое новшество влияет на цену акций", - говорит он.

Эксперт советует тем, у кого нет собственного бизнеса, инвестировать в акции, а вот предпринимателям - вкладывать деньги в развитие своего бизнеса, проекты.

"Вы получите в 2-3 раза больше финансового результата, чем при инвестировании в крипту, недвижимость или акции. Во время кризиса несистемные компании закрываются. А вкладывающие в развитие смогут забрать их часть рынка и победить", - объясняет он.

Официальный представитель одной из ведущих мировых бирж для торговли криптодеривативами Глеб Джоут выделяет несколько активов, к которым, по его мнению, следует присмотреться.