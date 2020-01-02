Я тут кучу навалю: мужчина устроил скандал в "Борисполе" (видео)

В аэропорту "Борисполь" мужчина устроил шумный дебош пограничникам, которые не хотели его выпускать из Украины. Дело в том, что мужчина является злостным неплательщиком алиментов. 36-летний киевлянин пытался вылететь со своей спутницей в Дубай и угрожал нецензурными словами работникам погранслужбы. Видео дебоша опубликовали на странице в Facebook Государственной пограничной службы.

После того, как неадекватный мужчина начал бросаться на пограничников с кулаками, его утихомирила полиция, но угоманиваться он не хотел. Не помогла уговорами даже его спутница. "Чтобы вы все сдохли" кричал мужчина.

"В базах данных пограничников в настоящее время находится около 120 тысяч человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов. Именно поэтому Государственная пограничная служба Украины советует гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться, не имеют ли они ограничений в выезде за пределы Украины", — сказано в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях.

Зразкова робота прикордонників. Молодці козаки! Повага за таку роботу.

От мудак. ребенку своему копеек пожалел, зато в Дубаи собрался. Все правильно сделали.

Слава ПВ та прикордоникам!

Тряпка сартирная, а не мужик!

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