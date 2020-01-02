Я тут купу навалю: чоловік влаштував скандал в "Борисполі" (відео)

В аеропорту "Бориспіль" чоловік влаштував бешкет прикордонникам, які не хотіли його випускати з України. Справа в тому, що чоловік є злісним неплатником аліментів. 36-річний киянин намагався вилетіти зі своєю супутницею в Дубай і погрожував нецензурними словами працівникам прикордонної служби. Відео бешкету опублікували на сторінці в Facebook Державної прикордонної служби.

Після того, як неадекватний чоловік почав кидатися на прикордонників з кулаками, його втихомирила поліція, але змиритися він не хотів. Не допомогла вмовляннями навіть його супутниця. "Щоб ви всі здохли" кричав чоловік.

"У базах даних прикордонників в даний час перебуває близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів. Саме тому Державна прикордонна служба України радить громадянам ретельно готуватися до подорожей і разом з підготовкою документів завчасно цікавитися, чи не мають вони обмежень у виїзді за межі України", — сказано в повідомленні Держприкордонслужби України.

Користувачі мережі відреагували на інцидент в коментарях.

Зразкова робота прикордонників. Молодці козаки! Повага за таку роботу.

Від мудак. дитині своєму копійок пошкодував, зате в Дубаї зібрався. Все правильно зробили.

Слава ПВ та прикордоникам!

Ганчірка сартирна, а не мужик!

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