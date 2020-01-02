Я тут купу навалю: чоловік влаштував скандал в "Борисполі" (відео)

В аеропорту Бориспіль чоловік влаштував дебош (Колаж РБК-Україна)

Чоловік влаштував дебош через відмову його випустити з України

В аеропорту "Бориспіль" чоловік влаштував бешкет прикордонникам, які не хотіли його випускати з України. Справа в тому, що чоловік є злісним неплатником аліментів. 36-річний киянин намагався вилетіти зі своєю супутницею в Дубай і погрожував нецензурними словами працівникам прикордонної служби. Відео бешкету опублікували на сторінці в Facebook Державної прикордонної служби.

Після того, як неадекватний чоловік почав кидатися на прикордонників з кулаками, його втихомирила поліція, але змиритися він не хотів. Не допомогла вмовляннями навіть його супутниця. "Щоб ви всі здохли" кричав чоловік.

"У базах даних прикордонників в даний час перебуває близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів. Саме тому Державна прикордонна служба України радить громадянам ретельно готуватися до подорожей і разом з підготовкою документів завчасно цікавитися, чи не мають вони обмежень у виїзді за межі України", — сказано в повідомленні Держприкордонслужби України.

Як прикордонники аліментника-боржника втихомирювали Як прикордонники аліментника-боржника втихомирювали Вчора ввечері в аеропорту «Бориспіль» наш 36-річний співвітчизник прибув на паспортний контроль для проходження оформлення на рейс до Дубая. Але спрацювала база даних щодо обмеження йому виїзду з території України. Правоохоронці запросили його до службового приміщення, щоб довести рішення про відмову у пропуску через кордон. Натомість чоловік не хотів його сприймати, агресивно поводився та накинувся на охоронців кордону. #Прикордонники були змушені локалізувати дії порушника. Наразі стосовно нього складено протокол про адміністративне правопорушення, справу скеровано до суду. Зазначимо, що в базах даних прикордонників на даний час перебуває близько тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів. Саме тому Державна прикордонна служба України радить громадянам ретельно готуватися до подорожей та разом з підготовкою документів завчасно цікавитися чи не мають обмежень у виїзді за межі України. #аліментники #ДПСУ #кордон #Держприкордонслужба Опубліковано Державна прикордонна служба України Четвер, 2 січня 2020 р.

Користувачі мережі відреагували на інцидент в коментарях.

Зразкова робота прикордонників. Молодці козаки! Повага за таку роботу.

Від мудак. дитині своєму копійок пошкодував, зате в Дубаї зібрався. Все правильно зробили.

Слава ПВ та прикордоникам!

Ганчірка сартирна, а не мужик!

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