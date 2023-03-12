Яку воду не можна пити під час їжі: медики дали точну відповідь

Що точно не можна пити під час їжі

Якщо ви не хочете набрати зайві кілограми, то однозначно не варто під час трапези вживати фруктові соки, газовані напої, чай, каву та будь-які інші напої, до складу яких входить цукор.

Однак і звичайнісінька проста вода під час їжі може виявитися шкідливою.

Яку воду не можна пити під час їжі

Виявляється, під час їди не варто пити холодну воду. І найголовніша причина – ви почнете відчувати голод після їжі набагато швидше.

Річ у тому, що холодна вода сприяє скороченню шлунка та ускладнює процес травлення. А тіло має свою функцію - регулювати температуру. Тому їжа в поєднанні з холодною водою не встигає добре перетравитися і дуже швидко потрапляє у верхній відділ кишківника.

Внаслідок цього організм не встигає отримати достатньо енергії з їжі, і шлунок швидше стає порожнім. Кишківник страждає від погано перетравленої їжі та реагує на це навантаження неприємним відчуттям тяжкості та здуттям живота.

А що робити?

Якщо ви не можете відмовитися від вживання води під час їди, не варто цього робити. Насправді вам просто потрібно змінити температуру води.

Наприклад, пийте під час їжі трохи теплу воду або випийте чашку теплого чаю після трапези.