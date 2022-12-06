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Яку воду корисніше пити: лікар дає важливе пояснення

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Вівторок 06 грудня 2022 08:03
Яку воду корисніше пити: лікар дає важливе пояснення Яка вода корисніша для організму (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вода є основною й незамінною речовиною в нашому організмі та стоїть на варті здоров'я та краси. Щоб вона приносила лише користь організму, потрібно знати різницю між жорсткою і м'якою водою.

Про це розповів уролог Роман Валецький в Instagram.

Що відомо про жорстку воду

Зокрема, всі вже помітили, що в одному типі води мило милиться гірше. Тоді це означає, що це жорстка вода.

За словами лікаря, жорсткість води визначається концентрацією розчинених солей лужноземельних металів, кальцію і магнію.

Жорсткість водопровідної води може відрізнятися не тільки між різними регіонами, але також може змінюватися протягом року.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, жорстка вода визначається вищим вмістом карбонату кальцію (СаСОЗ).

Чому воду називають м'якою

М'якою воду називають при вмісті до 60 мг/л СаСОЗ, вода з вмістом від 120 до 180 мг/л визначається, як вода середньої жорсткості, тоді як вміст 180 мг/л СаСО3 - до дуже жорсткої.

"Карбонат кальцію розпадається на кальцій і карбонат в травному тракті, тому вільний кальцій стає біодоступним і може давати значний внесок в добове споживання кальцію", - йдеться у повідомленні.

Лікар каже, що в одному з досліджень вчені оцінили вплив споживання жорсткої води (255 мг/л) на зміну параметрів сечі 18 пацієнтів, у яких раніше утворювалися кальцій оксалатні камені.

В результаті у всіх пацієнтів, які пили жорстку воду спостерігалося збільшення концентрації кальцію (але не оксалату) в порівнянні з питтям м'якої води.

Також лікар зазначив, що зі збільшенням жорсткості води відбувається збільшення концентрації цитрату і магнію, що має захисний ефект від каменеутворення.

Зазначається, що при кальцій оксалатних каменях сильне обмеження споживання кальцію не корисно - його повинно бути в середньому 1000-1200 мг на добу.

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