Відмовтесь від цих напоїв, якщо хочете мати здорові зуби. Вони руйнують емаль

Ми звикли вважати, що фруктові фреші дуже корисні для організму, бо багаті на вітаміни. Проте, такі напої місить кислоти, що надзвичайно шкодять зубній емалі.

Від яких напоїв краще відмовитись, якщо хочете мати здорові зуби, розповідаємо у матеріалі нижче.

Які напої руйнують зубну емаль

Вода з лимоном є поширеним напоєм серед українців. Її багато хто п'є зранку, аби "запустити" роботу шлунку. Проте лимонний сік, як і цитруси взагалі - є найшкідливішими продуктами для зубів.

У цих фруктах багато лимонної кислоти, що здатна роз’їдати емаль і вимивати з поверхні мінерали. Як наслідок виникає чутливість зубів. А якщо у воді з лимоном є і лід, то це ще більше погіршує ситуацію. Оскільки низькі температури теж шкодять емалі.

Енергетичні напої руйнують зуби вже після 5 днів їх вживання. Зубна емаль від них пошкоджується вдвічі сильніше, ніж від спортивних напоїв.

Чай у великих кількостях теж може нашкодити зубам. Листя чаю багаті на фтор. При заварюванні частина цієї речовини переходить у напій.

Фтор необхідний для здоров’я зубів, але якщо в організмі є його надлишок, то кісткова тканина починає руйнуватися.

Фруктові соки, особливо цитрусові фреші. Такі напої виготовлені із плодів, що містять кислоти, які розм’якшують емаль. В результаті зуби стають чутливими. Також у соках є цукор, а він сприяє утворенню карієсу.

Якщо ви не готові відмовитись від соків, пийте їх через соломинку. Так на зуби потраплятиме мало цукру.

Вода з оцтом або так звана "шипучка", яку іноді люди п'ють для того, щоб "зрушити" шлунок. Такий напій не є корисним ні для шлунку, ні для зубів. В оцті міститься кислота. Вона руйнує емаль, провокує розвиток карієсу та підвищеної чутливості зубів.