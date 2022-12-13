ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какую температуру следует поддерживать дома, чтобы сэкономить на платежках

Новина українською →
Вторник 13 декабря 2022 19:27
Какую температуру следует поддерживать дома, чтобы сэкономить на платежках Какая должна быть идеальная комнатная температура (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

С наступлением холодов украинцы начинают отапливать дома, однако цены в платежках за коммунальные услуги немного кусаются, чтобы поддерживать дома настоящее тепло.

Но есть способ обогреть жилье и не заплатить за это тысячи гривен.

Об этом рассказывают на сайте Express.

Какую температуру поддерживать дома?

Эксперт по отоплению Энди Керр говорит, что идеальная комнатная температура зимой составляет от 18 до 20 градусов.

"Зимой может возникнуть желание повысить температуру на термостате. Но эксперименты с разными температурами могут как снизить счета за электроэнергию, так и потенциально способствовать лучшему ночному сну", - объясняет он.

Вместо того чтобы устанавливать одну температуру на весь день, попробуйте переключаться между дневной и ночной, так как это может снизить потребление энергии.

Эксперт отметил, что это миф о том, что включенное отопление на целый день поможет сэкономить на оплате электроэнергии. Он объясняет это тем, что котел будет постоянно потреблять энергию.

Гораздо энергоэффективнее и дешевле настроить котел так, чтобы он запускался только тогда, когда вам нужна теплая вода или отопление, а на термостате устанавливайте только ту температуру, которая необходима для вашего дома.

Постоянное сжигание топлива для отопления вашего дома приведет не только к использованию энергии, но и к ее потерям.

Напоследок Энди порекомендовал держать термостат установленным на минимум 10 градусов во избежание замерзания труб.

Какую температуру следует поддерживать дома, чтобы сэкономить на платежках

Старайтесь изменять температуру в батареях в течение суток (фото: Freepik)

Раньше мы рассказывали, какая небольшая хитрость поможет предотвратить выход тепла из дома.

Читайте также, как и чем утеплить окна, чтобы они не пропускали холод зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
утепление обогрев комуналка