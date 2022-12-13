Какую температуру следует поддерживать дома, чтобы сэкономить на платежках

Но есть способ обогреть жилье и не заплатить за это тысячи гривен.

С наступлением холодов украинцы начинают отапливать дома, однако цены в платежках за коммунальные услуги немного кусаются, чтобы поддерживать дома настоящее тепло.

Какую температуру поддерживать дома?

Эксперт по отоплению Энди Керр говорит, что идеальная комнатная температура зимой составляет от 18 до 20 градусов.

"Зимой может возникнуть желание повысить температуру на термостате. Но эксперименты с разными температурами могут как снизить счета за электроэнергию, так и потенциально способствовать лучшему ночному сну", - объясняет он.

Вместо того чтобы устанавливать одну температуру на весь день, попробуйте переключаться между дневной и ночной, так как это может снизить потребление энергии.

Эксперт отметил, что это миф о том, что включенное отопление на целый день поможет сэкономить на оплате электроэнергии. Он объясняет это тем, что котел будет постоянно потреблять энергию.

Гораздо энергоэффективнее и дешевле настроить котел так, чтобы он запускался только тогда, когда вам нужна теплая вода или отопление, а на термостате устанавливайте только ту температуру, которая необходима для вашего дома.

Постоянное сжигание топлива для отопления вашего дома приведет не только к использованию энергии, но и к ее потерям.

Напоследок Энди порекомендовал держать термостат установленным на минимум 10 градусов во избежание замерзания труб.

Старайтесь изменять температуру в батареях в течение суток (фото: Freepik)