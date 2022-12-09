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Ця проста дія взагалі не випустить тепло з оселі: ви будете здивовані

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П'ятниця 09 грудня 2022 14:25
Ця проста дія взагалі не випустить тепло з оселі: ви будете здивовані Що допоможе втримати тепло вдома (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

В Україну поступово приходять морози, а тому підготовка до зими все ще актуальна. Щоб зберігати тепло всередині, а не опалювати даремно вулицю, варто потурбуватися про максимальне утеплення всього житла.

Експерти видання Express розповіли про просту хитрість, яка точно не випустить тепло з дому.

У чому секрет?

Життя в холодних умовах може спричинити різні проблеми, такі як вогкість, цвіль, а також проблеми з диханням. Експерт поділився різними способами зберігати тепло вдома довше.

Дах і вікна будинку часто вважаються найбільш марнотратними ділянками. Однак, за словами експерта, це не завжди так. Неутеплені дошки для підлоги можуть спричинити до 10 відсотків втрат тепла у вашому домі.

Проте запобігти цьому можна одним простим рухом - постелити килим.

"Покриваючи дошки підлоги килимом, ви допомагаєте зберегти більше тепла та сприяєте прогріванню підлоги. Це надзвичайно економний спосіб зберегти тепло у вашому домі", - радить експерт з британської опалювальної компанії.

Ця проста дія взагалі не випустить тепло з оселі: ви будете здивовані

Килим на підлозі допоможе зберегти тепло вдома (фото: Freepik)

Також продавці меблів у Британії повідомляють, що за останні п'ять років 45% доходу від килимів припадає саме на холодні місяці, починаючи з жовтня до січня.

Радник зі стилю Надя МакКоуен Хілл сказала, що окрім тепла, килим стане ще й прекрасним доповненням до інтер'єру.

"Спробуйте вибрати нейтральний килим з пухнастою текстурою, м'який і теплий для ніг. Численні роздрібні торговці продають килими, які підходять для всіх типів приміщень у домі, а також з різних матеріалів", - каже Надя.

До речі, трохи раніше ми вже розповідали, як утеплити вікна в оселі на зиму.

Читайте також, які помилки прискорюють "вихід" тепла з вашого будинку. Перевірте себе, щоб точно цього уникнути.

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