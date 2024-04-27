Яку спеціальність обрати, щоб через 5 років стати успішним і багатим: поради вступникам

Як обрати, на кого вчитися

Вибір майбутньої професії - серйозний крок. Щоб якнайвідповідальніше обрати, за якою саме спеціальністю навчатись в університеті, експерти радять, перш за все, звернути увагу на власні інтереси, здібності та вміння.

Крім того, можна дослідити актуальні рейтинги спеціальностей та професій, найбільш затребуваних та популярних в Україні та за кордоном.

Навчання має бути в радість (ілюстрація: pixabay.com)

Рейтинги спеціальностей в Україні

Згідно з даними освітнього центру SwP, до п'яти найбільш популярних напрямків для майбутніх студентів в Україні у 2024 році можна віднести:

стоматологію

психологію

журналістику

міжнародні відносини

готельно-ресторанну справу

Водночас у міжнародній EdTech компанії BUKI зазначають, що перспективними професіями для дівчат є:

монтажер відео

тестувальник або QA інженер

UX дизайнер

Product менеджер

аналітик даних

Перелік найкращих професій для хлопців є відмінним:

Front-end розробник (відповідальний за створення інтерфейсу сайту, додатку чи програмного забезпечення)

спеціаліст із кібербезпеки

кіберюрист

трейдер (здійснює операції купівлі та продажу на ринках із метою заробітку)

спеціаліст оборонної промисловості (розробник, науковець, інженер)

Деякі професії дозволяють працювати віддалено - не виходячи з дому (ілюстрація: pixabay.com)

Виходячи з перспектив IT-професій та ключових трендів 2024 року, власний рейтинг перспективних найближчими роками професій склала також провідна школа айтішних професій GoIT. За словами експертів, успіх і стабільну зарплату варто шукати у таких напрямах:

штучний інтелект і машинне навчання (Data Scientist, AI/ML Engineer, експерт з AI-безпеки)

кібербезпека та кіберзахист (етичні хакери, аналітики, експерти)

AR/VR - розширена та віртуальна реальність (AR/VR Developer, 3D Modeler)

розробка відеоігор (3D-художники, геймдизайнери, AR/VR-розробники)

інтернет речей (IoT Developer, System Integrator)

хмарні технології (архітектори, інженери, тестувальники хмарних рішень)

дизайн, програмування і тестування ПЗ

аналітика (Business Analyst, Data Analyst)

Ще один рейтинг найбільш затребуваних професій в Україні склав спеціалізований портал ГРИВНЯ. Згідно з даними авторів дослідження, майбутнім випускникам можна вчитися, перш за все, на:

IT-фахівців

медичних працівників

спеціалістів з маркетингу та реклами

психологів і консультантів зі здоров’я

екологів

Найбільш затребувані професії в Україні 2024 року (інфографіка: grivnya.in.ua)

Інформаційна система "Вступ.ОСВІТА.UA" також склала рейтинг спеціальностей - за кількістю поданих абітурієнтами заяв на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань). Згідно з цими даними, найбільша кількість вступників надає перевагу таким спеціальностям:

право

психологія

філологія

комп'ютерні науки

менеджмент

Найбільш актуальні та високооплачувані професії світу

Тим часом спеціалізована платформа Great Learning зазначає, що серед найбільш високооплачуваних професій у світі варто згадати:

анестезіолога

хірурга (щелепно-лицевого хірурга)

психіатра

ортодонта (стоматолога)

IT-спеціалістів

корпоративного юриста

інвестиційного банкіра

інженера-нафтовика

ветеринарного лікаря

менеджера з маркетингу тощо

Майбутня робота має приносити не лише дохід, але й задоволення (ілюстрація: pixabay.com)

Ще одна міжнародна платформа Career Fitter оцінила популярність професій у 2024 році, виходячи з найбільшої кількості актуальних вакансій та рівня середньої зарплати. До п'ятірки кращих, згідно з їхніми даними, потрапили такі спеціальності: