Яку спеціальність обрати, щоб через 5 років стати успішним і багатим: поради вступникам

Вже незабаром українські випускники та абітурієнти складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ) і обиратимуть спеціальність, за якою навчатимуться в університеті. Від обраної професії залежить не лише персональний успіх і кар'єра, але і рівень заробітної плати.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яку саме спеціальність обрати, щоб у майбутньому стати успішним і багатим.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Education.ua, Освітній центр SwP, GoIT Global, спеціалізований портал ГРИВНЯ, "Вступ.ОСВІТА.UA", Great Learning, Career Fitter.
Вибір майбутньої професії - серйозний крок. Щоб якнайвідповідальніше обрати, за якою саме спеціальністю навчатись в університеті, експерти радять, перш за все, звернути увагу на власні інтереси, здібності та вміння.
Крім того, можна дослідити актуальні рейтинги спеціальностей та професій, найбільш затребуваних та популярних в Україні та за кордоном.
Навчання має бути в радість (ілюстрація: pixabay.com)
Згідно з даними освітнього центру SwP, до п'яти найбільш популярних напрямків для майбутніх студентів в Україні у 2024 році можна віднести:
Водночас у міжнародній EdTech компанії BUKI зазначають, що перспективними професіями для дівчат є:
Перелік найкращих професій для хлопців є відмінним:
Деякі професії дозволяють працювати віддалено - не виходячи з дому (ілюстрація: pixabay.com)
Виходячи з перспектив IT-професій та ключових трендів 2024 року, власний рейтинг перспективних найближчими роками професій склала також провідна школа айтішних професій GoIT. За словами експертів, успіх і стабільну зарплату варто шукати у таких напрямах:
Ще один рейтинг найбільш затребуваних професій в Україні склав спеціалізований портал ГРИВНЯ. Згідно з даними авторів дослідження, майбутнім випускникам можна вчитися, перш за все, на:
Найбільш затребувані професії в Україні 2024 року (інфографіка: grivnya.in.ua)
Інформаційна система "Вступ.ОСВІТА.UA" також склала рейтинг спеціальностей - за кількістю поданих абітурієнтами заяв на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань). Згідно з цими даними, найбільша кількість вступників надає перевагу таким спеціальностям:
Тим часом спеціалізована платформа Great Learning зазначає, що серед найбільш високооплачуваних професій у світі варто згадати:
Майбутня робота має приносити не лише дохід, але й задоволення (ілюстрація: pixabay.com)
Ще одна міжнародна платформа Career Fitter оцінила популярність професій у 2024 році, виходячи з найбільшої кількості актуальних вакансій та рівня середньої зарплати. До п'ятірки кращих, згідно з їхніми даними, потрапили такі спеціальності:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10 найпопулярніших університетів України, куди всі рвуться вступити.
Читайте також, як абітурієнтам знайти конкретну спеціальність у вишах.