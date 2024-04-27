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Яку спеціальність обрати, щоб через 5 років стати успішним і багатим: поради вступникам

Від обраної абітурієнтом спеціальності залежить майбутній успіх і рівень зарплати (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Вже незабаром українські випускники та абітурієнти складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ) і обиратимуть спеціальність, за якою навчатимуться в університеті. Від обраної професії залежить не лише персональний успіх і кар'єра, але і рівень заробітної плати.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яку саме спеціальність обрати, щоб у майбутньому стати успішним і багатим.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Education.ua, Освітній центр SwP, GoIT Global, спеціалізований портал ГРИВНЯ, "Вступ.ОСВІТА.UA", Great Learning, Career Fitter.

Як обрати, на кого вчитися

Вибір майбутньої професії - серйозний крок. Щоб якнайвідповідальніше обрати, за якою саме спеціальністю навчатись в університеті, експерти радять, перш за все, звернути увагу на власні інтереси, здібності та вміння.

Крім того, можна дослідити актуальні рейтинги спеціальностей та професій, найбільш затребуваних та популярних в Україні та за кордоном.

Навчання має бути в радість (ілюстрація: pixabay.com)

Рейтинги спеціальностей в Україні

Згідно з даними освітнього центру SwP, до п'яти найбільш популярних напрямків для майбутніх студентів в Україні у 2024 році можна віднести: 

  • стоматологію
  • психологію
  • журналістику
  • міжнародні відносини
  • готельно-ресторанну справу

Водночас у міжнародній EdTech компанії BUKI зазначають, що перспективними професіями для дівчат є:

  • монтажер відео
  • тестувальник або QA інженер
  • UX дизайнер
  • Product менеджер
  • аналітик даних

Перелік найкращих професій для хлопців є відмінним:

  • Front-end розробник (відповідальний за створення інтерфейсу сайту, додатку чи програмного забезпечення)
  • спеціаліст із кібербезпеки
  • кіберюрист
  • трейдер (здійснює операції купівлі та продажу на ринках із метою заробітку)
  • спеціаліст оборонної промисловості (розробник, науковець, інженер)

Деякі професії дозволяють працювати віддалено - не виходячи з дому (ілюстрація: pixabay.com)

Виходячи з перспектив IT-професій та ключових трендів 2024 року, власний рейтинг перспективних найближчими роками професій склала також провідна школа айтішних професій GoIT. За словами експертів, успіх і стабільну зарплату варто шукати у таких напрямах:

  • штучний інтелект і машинне навчання (Data Scientist, AI/ML Engineer, експерт з AI-безпеки)
  • кібербезпека та кіберзахист (етичні хакери, аналітики, експерти)
  • AR/VR - розширена та віртуальна реальність (AR/VR Developer, 3D Modeler)
  • розробка відеоігор (3D-художники, геймдизайнери, AR/VR-розробники)
  • інтернет речей (IoT Developer, System Integrator)
  • хмарні технології (архітектори, інженери, тестувальники хмарних рішень)
  • дизайн, програмування і тестування ПЗ
  • аналітика (Business Analyst, Data Analyst)

Ще один рейтинг найбільш затребуваних професій в Україні склав спеціалізований портал ГРИВНЯ. Згідно з даними авторів дослідження, майбутнім випускникам можна вчитися, перш за все, на:

  • IT-фахівців
  • медичних працівників
  • спеціалістів з маркетингу та реклами
  • психологів і консультантів зі здоров’я
  • екологів

Найбільш затребувані професії в Україні 2024 року (інфографіка: grivnya.in.ua)

Інформаційна система "Вступ.ОСВІТА.UA" також склала рейтинг спеціальностей - за кількістю поданих абітурієнтами заяв на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань). Згідно з цими даними, найбільша кількість вступників надає перевагу таким спеціальностям:

  • право
  • психологія
  • філологія
  • комп'ютерні науки
  • менеджмент

Найбільш актуальні та високооплачувані професії світу

Тим часом спеціалізована платформа Great Learning зазначає, що серед найбільш високооплачуваних професій у світі варто згадати:

  • анестезіолога
  • хірурга (щелепно-лицевого хірурга)
  • психіатра
  • ортодонта (стоматолога)
  • IT-спеціалістів
  • корпоративного юриста
  • інвестиційного банкіра
  • інженера-нафтовика
  • ветеринарного лікаря 
  • менеджера з маркетингу тощо

Майбутня робота має приносити не лише дохід, але й задоволення (ілюстрація: pixabay.com)

Ще одна міжнародна платформа Career Fitter оцінила популярність професій у 2024 році, виходячи з найбільшої кількості актуальних вакансій та рівня середньої зарплати. До п'ятірки кращих, згідно з їхніми даними, потрапили такі спеціальності:

  • помічник з догляду та піклування за особами на дому
  • розробник програмного забезпечення
  • шеф-кухар
  • складські робітники
  • дипломована медсестра

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10 найпопулярніших університетів України, куди всі рвуться вступити.

Читайте також, як абітурієнтам знайти конкретну спеціальність у вишах.

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