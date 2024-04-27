Какую специальность выбрать, чтобы через 5 лет стать успешным и богатым: советы поступающим

Как выбрать, на кого учиться

Выбор будущей профессии - серьезный шаг. Чтобы наиболее ответственно выбрать, по какой именно специальности учиться в университете, эксперты советуют, прежде всего, обратить внимание на собственные интересы, способности и умения.

Кроме того, можно исследовать актуальные рейтинги специальностей и профессий, наиболее востребованных и популярных в Украине и за границей.

Учеба должна быть в радость (иллюстрация: pixabay.com)

Рейтинги специальностей в Украине

Согласно данным образовательного центра SwP, к пяти наиболее популярным направлениям для будущих студентов в Украине в 2024 году можно отнести:

стоматологию

психологию

журналистику

международные отношения

гостинично-ресторанное дело

В международной EdTech компании BUKI отмечают, что перспективными профессиями для девушек являются:

монтажер видео

тестировщик или QA инженер

UX дизайнер

Product менеджер

аналитик данных

Список лучших профессий для парней отличается:

Front-end разработчик (ответственный за создание интерфейса сайта, приложения или программного обеспечения)

специалист по кибербезопасности

киберюрист

трейдер (совершает операции покупки и продажи на рынках с целью заработка)

специалист оборонной промышленности (разработчик, ученый, инженер)

Некоторые профессии позволяют работать удаленно - не выходя из дома (иллюстрация: pixabay.com)

Исходя из перспектив IT-профессий и ключевых трендов 2024 года, собственный рейтинг перспективных в ближайшие годы профессий составила также ведущая школа айтишных профессий GoIT. По словам экспертов, успех и стабильную зарплату следует искать в следующих направлениях:

искусственный интеллект и машинное обучение (Data Scientist, AI/ML Engineer, эксперт по AI-безопасности)

кибербезопасность и киберзащита (этические хакеры, аналитики, эксперты)

AR/VR - расширенная и виртуальная реальность (AR/VR Developer, 3D Modeler)

разработка видеоигр (3D-художники, геймдизайнеры, AR/VR-разработчики)

интернет вещей (IoT Developer, System Integrator)

облачные технологии (архитекторы, инженеры, тестировщики облачных решений)

дизайн, программирование и тестирование ПО

аналитика (Business Analyst, Data Analyst)

Еще один рейтинг наиболее востребованных профессий в Украине составил специализированный портал ГРИВНЯ. Согласно данным авторов исследования, будущим выпускникам можно учиться, прежде всего, на:

IT-специалистов

медицинских работников

специалистов по маркетингу и рекламе

психологов и консультантов по здоровью

экологов

Наиболее востребованные профессии в Украине в 2024 году (инфографика: grivnya.in.ua)

Информационная система "Вступ.ОСВІТА.UA" также составила рейтинг специальностей - по количеству поданных абитуриентами заявлений на обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления). Согласно этим данным, наибольшее количество поступающих предпочитает следующие специальности:

право

психология

филология

компьютерные науки

менеджмент

Наиболее актуальные и высокооплачиваемые профессии мира

Между тем, специализированная платформа Great Learning отмечает, что среди самых высокооплачиваемых профессий в мире стоит упомянуть:

анестезиолога

хирурга (челюстно-лицевого хирурга)

психиатра

ортодонта (стоматолога)

IT-специалистов

корпоративного юриста

инвестиционного банкира

инженера-нефтяника

ветеринарного врача

менеджера по маркетингу

Будущая работа должна приносить не только доход, но и удовольствие (иллюстрация: pixabay.com)

Еще одна международная платформа Career Fitter оценила популярность профессий в 2024 году исходя из наибольшего количества актуальных вакансий и уровня средней зарплаты. В пятерку лучших, по их данным, попали такие специальности: