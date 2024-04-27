Какую специальность выбрать, чтобы через 5 лет стать успешным и богатым: советы поступающим
Вскоре украинские выпускники и абитуриенты будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ) и выбирать специальность, по которой планируют учиться в университете. От выбранной профессии зависят не только персональный успех и карьера, но и уровень заработной платы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какую именно специальность выбрать, чтобы в будущем стать успешным и богатым.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Education.ua, Образовательный центр SwP, GoIT Global, специализированный портал ГРИВНЯ, "Вступ.ОСВІТА.UA", Great Learning, Career Fitter.
Как выбрать, на кого учиться
Выбор будущей профессии - серьезный шаг. Чтобы наиболее ответственно выбрать, по какой именно специальности учиться в университете, эксперты советуют, прежде всего, обратить внимание на собственные интересы, способности и умения.
Кроме того, можно исследовать актуальные рейтинги специальностей и профессий, наиболее востребованных и популярных в Украине и за границей.
Учеба должна быть в радость (иллюстрация: pixabay.com)
Рейтинги специальностей в Украине
Согласно данным образовательного центра SwP, к пяти наиболее популярным направлениям для будущих студентов в Украине в 2024 году можно отнести:
- стоматологию
- психологию
- журналистику
- международные отношения
- гостинично-ресторанное дело
В международной EdTech компании BUKI отмечают, что перспективными профессиями для девушек являются:
- монтажер видео
- тестировщик или QA инженер
- UX дизайнер
- Product менеджер
- аналитик данных
Список лучших профессий для парней отличается:
- Front-end разработчик (ответственный за создание интерфейса сайта, приложения или программного обеспечения)
- специалист по кибербезопасности
- киберюрист
- трейдер (совершает операции покупки и продажи на рынках с целью заработка)
- специалист оборонной промышленности (разработчик, ученый, инженер)
Некоторые профессии позволяют работать удаленно - не выходя из дома (иллюстрация: pixabay.com)
Исходя из перспектив IT-профессий и ключевых трендов 2024 года, собственный рейтинг перспективных в ближайшие годы профессий составила также ведущая школа айтишных профессий GoIT. По словам экспертов, успех и стабильную зарплату следует искать в следующих направлениях:
- искусственный интеллект и машинное обучение (Data Scientist, AI/ML Engineer, эксперт по AI-безопасности)
- кибербезопасность и киберзащита (этические хакеры, аналитики, эксперты)
- AR/VR - расширенная и виртуальная реальность (AR/VR Developer, 3D Modeler)
- разработка видеоигр (3D-художники, геймдизайнеры, AR/VR-разработчики)
- интернет вещей (IoT Developer, System Integrator)
- облачные технологии (архитекторы, инженеры, тестировщики облачных решений)
- дизайн, программирование и тестирование ПО
- аналитика (Business Analyst, Data Analyst)
Еще один рейтинг наиболее востребованных профессий в Украине составил специализированный портал ГРИВНЯ. Согласно данным авторов исследования, будущим выпускникам можно учиться, прежде всего, на:
- IT-специалистов
- медицинских работников
- специалистов по маркетингу и рекламе
- психологов и консультантов по здоровью
- экологов
Наиболее востребованные профессии в Украине в 2024 году (инфографика: grivnya.in.ua)
Информационная система "Вступ.ОСВІТА.UA" также составила рейтинг специальностей - по количеству поданных абитуриентами заявлений на обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления). Согласно этим данным, наибольшее количество поступающих предпочитает следующие специальности:
- право
- психология
- филология
- компьютерные науки
- менеджмент
Наиболее актуальные и высокооплачиваемые профессии мира
Между тем, специализированная платформа Great Learning отмечает, что среди самых высокооплачиваемых профессий в мире стоит упомянуть:
- анестезиолога
- хирурга (челюстно-лицевого хирурга)
- психиатра
- ортодонта (стоматолога)
- IT-специалистов
- корпоративного юриста
- инвестиционного банкира
- инженера-нефтяника
- ветеринарного врача
- менеджера по маркетингу
Будущая работа должна приносить не только доход, но и удовольствие (иллюстрация: pixabay.com)
Еще одна международная платформа Career Fitter оценила популярность профессий в 2024 году исходя из наибольшего количества актуальных вакансий и уровня средней зарплаты. В пятерку лучших, по их данным, попали такие специальности:
- помощник по уходу и попечительству за лицами на дому
- разработчик программного обеспечения
- шеф-повар
- складские рабочие
- дипломированная медсестра
Напомним, ранее мы рассказывали о 10 самых популярных университетах Украины, куда все рвутся поступить.
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