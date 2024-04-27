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Какую специальность выбрать, чтобы через 5 лет стать успешным и богатым: советы поступающим

Суббота 27 апреля 2024 07:00
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Какую специальность выбрать, чтобы через 5 лет стать успешным и богатым: советы поступающим От выбранной абитуриентом специальности зависит будущий успех и уровень зарплаты (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Вскоре украинские выпускники и абитуриенты будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ) и выбирать специальность, по которой планируют учиться в университете. От выбранной профессии зависят не только персональный успех и карьера, но и уровень заработной платы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какую именно специальность выбрать, чтобы в будущем стать успешным и богатым.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Education.ua, Образовательный центр SwP, GoIT Global, специализированный портал ГРИВНЯ, "Вступ.ОСВІТА.UA", Great Learning, Career Fitter.

Как выбрать, на кого учиться

Выбор будущей профессии - серьезный шаг. Чтобы наиболее ответственно выбрать, по какой именно специальности учиться в университете, эксперты советуют, прежде всего, обратить внимание на собственные интересы, способности и умения.

Кроме того, можно исследовать актуальные рейтинги специальностей и профессий, наиболее востребованных и популярных в Украине и за границей.

Какую специальность выбрать, чтобы через 5 лет стать успешным и богатым: советы поступающим

Учеба должна быть в радость (иллюстрация: pixabay.com)

Рейтинги специальностей в Украине

Согласно данным образовательного центра SwP, к пяти наиболее популярным направлениям для будущих студентов в Украине в 2024 году можно отнести:

  • стоматологию
  • психологию
  • журналистику
  • международные отношения
  • гостинично-ресторанное дело

В международной EdTech компании BUKI отмечают, что перспективными профессиями для девушек являются:

  • монтажер видео
  • тестировщик или QA инженер
  • UX дизайнер
  • Product менеджер
  • аналитик данных

Список лучших профессий для парней отличается:

  • Front-end разработчик (ответственный за создание интерфейса сайта, приложения или программного обеспечения)
  • специалист по кибербезопасности
  • киберюрист
  • трейдер (совершает операции покупки и продажи на рынках с целью заработка)
  • специалист оборонной промышленности (разработчик, ученый, инженер)

Какую специальность выбрать, чтобы через 5 лет стать успешным и богатым: советы поступающим

Некоторые профессии позволяют работать удаленно - не выходя из дома (иллюстрация: pixabay.com)

Исходя из перспектив IT-профессий и ключевых трендов 2024 года, собственный рейтинг перспективных в ближайшие годы профессий составила также ведущая школа айтишных профессий GoIT. По словам экспертов, успех и стабильную зарплату следует искать в следующих направлениях:

  • искусственный интеллект и машинное обучение (Data Scientist, AI/ML Engineer, эксперт по AI-безопасности)
  • кибербезопасность и киберзащита (этические хакеры, аналитики, эксперты)
  • AR/VR - расширенная и виртуальная реальность (AR/VR Developer, 3D Modeler)
  • разработка видеоигр (3D-художники, геймдизайнеры, AR/VR-разработчики)
  • интернет вещей (IoT Developer, System Integrator)
  • облачные технологии (архитекторы, инженеры, тестировщики облачных решений)
  • дизайн, программирование и тестирование ПО
  • аналитика (Business Analyst, Data Analyst)

Еще один рейтинг наиболее востребованных профессий в Украине составил специализированный портал ГРИВНЯ. Согласно данным авторов исследования, будущим выпускникам можно учиться, прежде всего, на:

  • IT-специалистов
  • медицинских работников
  • специалистов по маркетингу и рекламе
  • психологов и консультантов по здоровью
  • экологов

Какую специальность выбрать, чтобы через 5 лет стать успешным и богатым: советы поступающимКакую специальность выбрать, чтобы через 5 лет стать успешным и богатым: советы поступающим

Наиболее востребованные профессии в Украине в 2024 году (инфографика: grivnya.in.ua)

Информационная система "Вступ.ОСВІТА.UA" также составила рейтинг специальностей - по количеству поданных абитуриентами заявлений на обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления). Согласно этим данным, наибольшее количество поступающих предпочитает следующие специальности:

  • право
  • психология
  • филология
  • компьютерные науки
  • менеджмент

Наиболее актуальные и высокооплачиваемые профессии мира

Между тем, специализированная платформа Great Learning отмечает, что среди самых высокооплачиваемых профессий в мире стоит упомянуть:

  • анестезиолога
  • хирурга (челюстно-лицевого хирурга)
  • психиатра
  • ортодонта (стоматолога)
  • IT-специалистов
  • корпоративного юриста
  • инвестиционного банкира
  • инженера-нефтяника
  • ветеринарного врача
  • менеджера по маркетингу

Какую специальность выбрать, чтобы через 5 лет стать успешным и богатым: советы поступающим

Будущая работа должна приносить не только доход, но и удовольствие (иллюстрация: pixabay.com)

Еще одна международная платформа Career Fitter оценила популярность профессий в 2024 году исходя из наибольшего количества актуальных вакансий и уровня средней зарплаты. В пятерку лучших, по их данным, попали такие специальности:

  • помощник по уходу и попечительству за лицами на дому
  • разработчик программного обеспечения
  • шеф-повар
  • складские рабочие
  • дипломированная медсестра

Напомним, ранее мы рассказывали о 10 самых популярных университетах Украины, куда все рвутся поступить.

Читайте также, как абитуриентам найти конкретную специальность в вузах.

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