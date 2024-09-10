Яку рису характеру чоловіка найбільше цінують та поважають сучасні жінки

Що жінки шукають у чоловіках? Здається, це просте питання, але якщо зануритися в нього глибше, то розібратися, що ж приваблює жінок насправді, стає важко.

Однак дослідники з Геттінгенського університету знайшли відповідь на це питання та дали трохи ясності щодо того, чого ж жінки насправді хочуть.

Вчені проаналізували відповіді 68 000 жінок віком від 18 до 40 років у 180 країнах світу і визначили переможні риси характеру у чоловіків. Отже:

88,9% жінок вважають найважливішою рисою характеру у чоловіка доброту

86,5% назвали важливою підтримку

72,3% жінок обрали інтелект

Попри те, що велика частина нашого життя залежить від побачень, де гарний вигляд та привабливість потенційного партнера має значення, лише 22,3% жінок обрали "привабливе тіло".

Тобто, привабливе тіло, обличчя, амбіції, наполегливість і фінансова забезпеченість - все це було другорядним, а найголовніше для жінок, щоб чоловік був добрим та уважним.

"Доброта подібна гравітації - важлива, але її мало помічають, поки вона не зникне", - каже старший науковий співробітник інституту Кінсі Вірджинія Дж. Вітцтум.

"Враховуючи сьогоднішній акцент на зовнішності та багатстві, вас може здивувати те, що доброта є головною бажаною рисою у всьому світі. Але доброта є ключем до людської здатності формувати довгострокові соціальні зв'язки, таки важливі для нашої еволюції. Без цих зв'язків і доброти, яка допомагає нам пройти через неминучі важкі моменти, ми б не вижили й не процвітали", - резюмувала вчена.

Вітцтум також сказала, що коли люди усвідомлюють, що для романтичного партнера важливо, ким він є емоційно та інтелектуально, і безсумнівно, це допоможе їм бути більш впевненими в собі як особистості.

Переважна більшість людей у світі одружується, і це не тому, що всі привабливі та прекрасні. Скоріше люди шукають партнерів, які поділяють схожі цінності та прагнення щодо їхнього життя та майбутнього.

Лише 2,5% жінок у всьому світі віддали перевагу дуже мускулистому типу статури, а середній тип статури обрали 44,8% жінок. Підтягнутий та спортивний тип статури обрали 34,8% жінок.

Також жінки вказали серед інших і таки риси, які для них важливі:

Розум

Впевненість у собі

Освіченість

Високий зріст

Психологи пояснюють, що немає нічого дивного у тому, що більшість жінок обирає доброту. Вона є ознакою емоційної зрілості та здатності до співпереживання.

Чоловік, який проявляє доброту, здатний створити атмосферу безпеки та довіри у стосунках. Це особливо важливо для жінок, які шукають стабільного та надійного партнера.