Скільки людині потрібно часу, щоб закохатися? Що про це кажуть експерти

Закоханість - найпрекрасніше почуття у світі. Водночас це дуже складне явище, яке потребує багатьох факторів. Буває так, що закоханість спалахує в одну мить, а буває й так, що це довгий шлях назустріч іншій людині.

Скільки ж часу потрібно людині, щоб закохатися і чи існує насправді кохання з першого погляду, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментарі психологів для Psychologies.

Чи є у закоханості чіткій графік?

За словами психолога та сексолога Шеріл Фрейзер, телевізійні реаліті-шоу та фільми змушують нас повірити, що кохання може народитися миттєво. Але реальність часто буває більш складною. Насправді ніякого графіка закоханості не існує, і у кожної людини все відбувається по-різному.

"Закоханість - це змінений стан, коли емоційні та біохімічні фактори змішуються в коктейлі сексуального потягу та психологічної прихильності", - каже Шеріл Фрейзер.

Не приймайте рішення у стані закоханості

Вона зазначає, що хоч це почуття дуже сильне і воно справжнє, але часом воно буває тимчасовим і його можна порівняти з залежністю.

Фрейзер наголошує, що це початкове відчуття дуже потужне, але дуже важливо в цей час не приймати важливих рішень і дочекатися, поки у вас не буде більш збалансованої точки зору.

Що ж потрібно для справжнього почуття

Дослідник Артур Арон виявив, що міжособистісну близькість можна прискорити глибокими взаємними запитаннями, створюючи відчуття емоційної близькості навіть між незнайомими людьми. Це відкриття показує, що для справжнього емоційного зв'язку потрібен час і справжній обмін.

Фактично, якщо ви будете зустрічатися з новим партнером щоденно і дуже багато спілкуватися на глибокі, відверті та особисті теми, то закоханість може захопити вас з головою дуже швидко - від декількох тижнів до декількох місяців. І так само почуття закоханості може зникнути - буквально за декілька місяців.

Потяг до людини виникає за секунди

Клінічний психолог доктор Кортні С. Уоррен зазначає, що потяг до іншої людини може виникнути всього за 0,2 секунди. Однак за словами експертки, ці ранні почуття часто базуються на хімічних і гормональних реакціях у мозку, таких як адреналін і дофамін, а не на справжньому знанні іншої людини.

"Кохання з першого погляду", хоч його часто ідеалізують, насправді є сумішшю бажання та негайного потягу. Для побудови міцного кохання потрібен час, змістовні розмови, сумісність та взаєморозуміння.

Шеріл Фрейзер радить почекати принаймні рік, перш ніж брати на себе серйозні зобов'язання, щоб переконатися у тому, що ці стосунки будуються на міцній основі, а не просто на етапі закоханості.