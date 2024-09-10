Какую черту характера мужчины больше всего ценят и уважают современные женщины

Что женщины ищут в мужчинах? Кажется, это простой вопрос, но если погрузиться в него глубже, то разобраться, что же привлекает женщин на самом деле, становится тяжело.

Однако исследователи из Гёттингенского университета нашли ответ на этот вопрос и дали немного ясности относительно того, чего же женщины на самом деле хотят.

Ученые проанализировали ответы 68 000 женщин от 18 до 40 лет в 180 странах мира и определили победные черты характера у мужчин. Итак:

88,9% женщин считают важнейшей чертой характера у мужчины доброту

86,5% назвали важной поддержкой

72,3% женщин избрали интеллект

Несмотря на то, что большая часть нашей жизни зависит от свиданий, где красивый вид и привлекательность потенциального партнера имеет большое значение, только 22,3% женщин избрали "привлекательное тело".

То есть привлекательное тело, лицо, амбиции, настойчивость и финансовая обеспеченность – все это было второстепенным, а самое главное для женщин, чтобы мужчина был добрым и внимательным.

"Доброта подобна гравитации - важна, но ее мало замечают, пока она не исчезнет", - говорит старший научный сотрудник института Кинси Вирджиния Дж. Витцтум.

"Учитывая сегодняшний акцент на внешности и богатстве, вас может удивить то, что доброта является главной желанной чертой во всем мире. Но доброта является ключом к человеческой способности формировать долгосрочные социальные связи, столь важные для нашей эволюции. Без этих связей и доброты, помогающей нам пройти через неизбежные трудные моменты, мы бы не выжили и не процветали", - резюмировала ученая.

Витцтум также сказала, что когда люди осознают, что для романтического партнера важно, кем он является эмоционально и интеллектуально, и несомненно, это поможет им быть более уверенными в себе как личности.

Большинство людей в мире заключают брак, и это не потому, что все привлекательны и прекрасны. Скорее люди ищут партнеров, которые разделяют схожие ценности и стремления к их жизни и будущему.

Только 2,5% женщин во всем мире предпочли очень мускулистый тип телосложения, а средний тип телосложения избрали 44,8% женщин. Подтянутый и спортивный тип телосложения избрали 34,8% женщин.

Также женщины указали среди других и такие черты, которые для них важны:

Ум

Уверенность в себе

Образованность

Высокий рост

Психологи объясняют, что нет ничего удивительного в том, что большинство женщин выбирает доброту. Она является признаком эмоциональной зрелости и сопереживания.

Человек, проявляющий доброту, способен создать атмосферу безопасности и доверия в отношениях. Это особенно важно для женщин, которые ищут стабильного и надежного партнера.