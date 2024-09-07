Кожній людині потрібно не менш 7 друзів: чому саме стільки та якими вони мають бути

За думкою вчених, 2-3 друга неспроможні задовільнити всі наші емоційні та соціальні потреби, і необхідно кожній людині мінімум 7 друзів. Вважається, що це ідеальна формула, яка дозволить збалансувати коло спілкування і не звалити весь тягар дружби на 1-2 людей.

Чому друзів має бути не менше 7 і якими мають бути ці друзі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на статтю Very well Mind.

Дружні стосунки дуже важливі для нашого ментального здоров'я і це підтверджують багато досліджень. Однак покладатися на одного чи двох друзів у житті, які б задовольняли усі наші потреби - несправедливо.

Була виведена формула "7 друзів", яка дозволяє збалансувати коло спілкування і мати близьких друзів, які грають різні ролі в нашому житті. Якщо ви маєте таких друзів - ви щаслива людина.

Друг, якого ви знаєте з дитинства

Це та людина, з якою ви завжди відчуваєте себе як вдома, тому що ви знайомі все життя. Можливо, ви були сусідами або ваші батьки дружили. Ваша довга спільна історія дає вам відчуття абсолютного комфорту.

Друг, який завжди розсмішить

Така людина може вас розсмішити у будь-якій ситуації, вона завжди готова розважитися, і це до нього ви звернетеся насамперед, коли вам захочеться посміятися, добре провести час та відчути себе вільним.

Друг, з яким ви давно не бачилися…

… і ваші стосунки не зміняться. Ви можете жити в різних країнах або вести зовсім різний спосіб життя. Але щоразу, коли ви телефонуєте або бачитеся, то здається, що ви розлучилися тільки вчора.

Друг, якому можна розповісти все

Ця людина стає зберігачем всіх ваших секретів. І навіть знаючи всі ваші потаємні таємниці, він приймає вас таким, яким ви є, ніколи не соромить і точно нікому нічого не розповідає.

Друг, який близький, як брат чи сестра

Він знає вашу родину і, коли приходить в гості, може спокійно відкрити холодильник і взяти звідти будь-що, не питаючи дозволу. Ви розумієте, що ця людина завжди буде поруч з вами.

Друг, без якого неможливо уявити життя

Ви спілкуєтеся з цією людиною щодня і не можете подумати про те, щоб приховати від нього будь-що. І взагалі, думка про те, що він може припинити бути вашим другом, навіть не спадає вам на думку.

Друг, який знає все про ваше особисте життя

Ця роль найризикованіша і найскладніша. Якщо хтось на шкоду собі вислуховує все без винятку одкровення про стосунки, це не найкраща ситуація, в якій на людину покладається дуже багато емоційної праці.

А якщо стільки друзів немає?

Насправді деякі близькі друзі можуть виконувати одразу дві, а то й три ролі одночасно. І безмежно раді, що в них є ви, а у вас - вони. А декому така кількість друзів просто не потрібна.

Хтось не може бути другом сам такій кількості людей - через напружений графік, багато обов'язків, складнощі з довірою та відсутністю часу на розвиток дружніх стосунків.

Якщо ви відчуваєте, що друзів вам бракує, то пробуйте щось нове та приділяйте більше уваги своїм захопленням. Коли ми відкриті світу, займаємося улюбленою справою і ділимося цим, чи то музика, в'язання чи програмування, ми залучаємо у своє життя людей зі схожими інтересами, а це чудовий початок для дружби.

Варто ще звернути увагу на самого себе й стати людиною, з якою ви самі хотіли б подружитися. Намагайтеся більше віддавати, ніж брати, не порушуючи при цьому особистих кордонів. Прагніть того, щоб після кожної зустрічі з вами люди ставали тільки краще.