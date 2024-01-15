На яку рекламу насправді ведуться українці

Ефект гіпнозу

Найкращий спосіб заманити до себе клієнта - зробити круту рекламу. За десятки років підхід до маркетингу змінився. Статичні картинки працюють менше, ніж креативний ролик, тому компанії не по-дитячому заморочуються.

Статика і динаміка

Люди найкраще реагують на відео. Де мало слів, але багато дій. Це змушує продовжити дивитись і «споживати» контент. Найкраще продають саме емоції, адже людина ніколи не купує товар. Купуються відчуття, які від нього є. Чи то булочка з корицею, чи новий телефон - вона йде за емоційним задоволенням, і реклама має якнайкраще його передати.

Структура

Сьогодні відео мають чіткі та прості завдання, меседжі, а також зрозумілий та захопливий сюжет.

У рекламі точно мають бути:

лаконічність. Оскільки легкодоступної інформації зараз чимало, утримати увагу глядача непросто. Тому й ролики короткі

аудіо. Глядач має зрозуміти суть

гумор. Завжди крутий варіант

комунікаційне завдання все має бути чітким та зрозумілим

заклик до дії. Глядач має зрозуміти, що від нього хочуть

реклама має бути як мініфільм.

Реклама, на яку ведуться українці (фото: Freepik)

Найбільше враження справляє реклама, заснована на ситуаціях з реального життя. А також та, в якій залучені добре знайомі споживачам теми. Однак універсальної формули не існує. Один підхід не завжди працює в різних країнах або навіть різних регіонах однієї країни. Тому завжди враховується місцева специфіка.

Ба більше, сьогодні люди легко розпізнають рекламу. Треба робити її максимально нативною, тому послуги UGC-кріейтів набирають популярності. Це користувацький контент, який дозволяє роздивлятись продукт з усіх боків і відчувається, як рекомендація живої людини.

Наприклад, дівчина тестує палетку тіней, показує її в ділі та ділиться враженнями. Те саме і з інфлюенс-маркетингом. Тепер блогери "вшивають" рекламу в контент, а не роблять її прямою.

Нашестя блогерів

Зазвичай в рекламах знімаються инфлюенсер, які стають обличчям бренду. Раніше це були люди з шоубізу, тепер - блогери. Яскравим прикладом є ролики від бренду СНЕR 17.

Там можна зустріти Таню Парфільєву, Дашу Квіткову, Сашу Бо, Анну Трінчер. Крім того, у відео закладено сенси: тема гендерної рівності, фемінізму тощо. Тобто меседжу: "Дивіться, яка класна сукня", нині замало. Щоправда, тренди змінюються. І, можливо, вже 2024 року маркетологи придумали для українців нові "гачки".