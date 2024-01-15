Як соціальні мережі впливають на наш емоційний стан
Соціальні мережі досить часто стають умовним порятунком для людей від власних проблем, але далеко не завжди вони впливають позитивно на наш емоційний стан.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фонд психологічного здоров‘я UAMN в Instagram.
Постійне порівняння себе з іншими людьми
Так, спостерігаючи за життям знайомих, чи відомих людей, ми починаємо порівнювати себе з іншими та прагнути бути кращими. Це формує відчуття заздрості та власної неповноцінності.
Страх пропустити якусь інформацію
Постійне спостереження за іншими у соціальних мережах може змусити тебе відчувати, ніби ти втрачаєш можливості, що провокує тривогу, адже всі навколо проходять нові курси подорожують, відкривають бізнес тощо.
Інформаційне перенавантаження
Постійний потік новин у соціальних мережах може бути значним навантаженням і впливати на рівень стресу та тривоги. Така ситуація загострилася з початком повномасштабного вторгнення, адже тепер в стрічці ми частіше стикаємося з маніпулятивними повідомленнями, дезінформацією, конфліктами тощо.
Пошук схвалення
Наш настрій часом може залежати від кількості схвалення, яке ми отримуємо в соціальних мережах:
- вподобань
- коментарів
- кількості повідомлень в особисті повідомлення.
Як соціальні мережі впливають на емоційний стан (фото: Freepik)
Проблеми з концентрацією уваги
Після перегляду ТікТоку концентруватися на тривалій чи нудній роботі стає важче? Так, тут йде мова про швидкий дофамін, який ми "отримуємо" від гортання соціальних мереж і подальше складне його "добування" іншими способами.
Уникнення власних переживань/думок
Іноді ми можемо використовувати соцмережі, щоб відволіктися від власних проблем, складних думок, неприємних емоцій. Проте ми розуміємо, що з уникненням, проблема нікуди не йде, а навпаки залишається невирішеною.
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