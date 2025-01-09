Яку операційну систему краще вибрати для вашого ПК: особливості 4-х ОС

Вибір відповідної операційної системи для комп'ютера може стати непростим завданням, адже доступно безліч варіантів. Незалежно від того, чи потрібен вам бюджетний ноутбук або потужний ігровий ПК, кожна ОС має свої плюси та мінуси, які варто враховувати.

Про те, яку операційну систему вибрати для вашого наступного ПК, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Чому варто обрати Windows

Windows залишається найпопулярнішою настільною операційною системою - і не просто так. При купівлі комп'ютера на Windows ви отримаєте величезний вибір пристроїв. Це може бути як бюджетний ноутбук за 300 доларів для базових завдань, так і потужний ігровий ПК за 2000 доларів і більше. Тут знайдеться варіант на будь-який гаманець і під будь-які потреби.

Якщо ви активно користуєтеся додатками від Microsoft або маєте потребу в запуску старого чи вузькоспеціалізованого програмного забезпечення, Windows буде найкращим вибором.

Крім того, ця система пропонує чудову підтримку користувачів - безліч онлайн-ресурсів та інструкції з усунення проблем роблять вирішення будь-яких питань простішим.

Якщо ви звикли працювати з Windows протягом життя, варто залишитися на цій платформі, якщо тільки ви не шукаєте кардинальних змін. Windows універсальна і підходить для більшості робочих процесів.

Windows для геймерів

Якщо ви захоплюєтеся відеоіграми, особливо багатокористувацькими, то Windows - найкращий вибір без сумнівів. Ця операційна система вважається стандартом для геймінгу.

Хоча Linux за останні роки домігся значних успіхів в іграх, він все ще стикається з проблемами в багатокористувацьких проектах - особливо в тих, де використовуються жорсткі античит-системи.

ОС Windows (фото: MakeUseOf)

Чому варто вибрати macOS

Якщо ви вже використовуєте пристрої Apple, варто звернути увагу на macOS. Вона прекрасно інтегрується з іншими гаджетами компанії та відкриває доступ до унікальних функцій Apple, таких як віддзеркалення та управління iPhone прямо з Mac.

Особливо варто розглянути MacBook, якщо ви шукаєте надійний і продуктивний ноутбук. Ці пристрої вирізняються чудовим балансом між енергоефективністю та потужністю, чого рідко вдається домогтися на ноутбуках Windows.

macOS також варто вибрати, якщо ви плануєте працювати з додатками на кшталт Xcode або Final Cut Pro, які доступні тільки на Mac. Однак варто враховувати, що Mac має обмежені можливості налаштування і досить високу вартість.

macOS (фото: MakeUseOf)

Чому варто обрати Linux

Якщо ви любите експериментувати з системою та налаштовувати її під свої потреби, Linux точно заслуговує на увагу. Хоча Linux сам по собі не є операційною системою, він служить ядром для безлічі дистрибутивів, кожен з яких пропонує унікальні функції.

Для користувачів Windows, які думают про перехід, існує кілька дистрибутивів Linux зі звичним інтерфейсом. І що особливо приємно - більшість з них абсолютно безкоштовні, тому вам не потрібно купувати новий пристрій для тестування Linux. Його можна встановити на вже наявний комп'ютер.

Linux також чудово підходить для відновлення старих комп'ютерів. Якщо у вас є застарілий пристрій, який насилу справляється з Windows, легка версія Linux може вдихнути в нього нове життя. Комп'ютер знову стане придатним для базових завдань, таких як веб-серфінг і перевірка електронної пошти.

Якщо ви не готові до повноцінного переходу на Linux, можна встановити його в режимі подвійного завантаження разом із Windows і користуватися обома системами.

Крім того, ігри на Linux значно покращилися завдяки інструменту Proton, який дозволяє запускати більшість Windows-ігор через Steam. Перед переходом варто перевірити ProtonDB, щоб дізнатися, як ваші улюблені ігри працюють на Linux.

ОС Linux (фото: MakeUseOf)

Чому варто обрати ChromeOS

Якщо ви шукаєте ноутбук для школяра, найімовірніше, ви вже чули про Chromebook. Ці пристрої популярні в школах завдяки тому, що їх зручно віддалено адмініструвати, що дає змогу освітнім установам легко керувати великою кількістю пристроїв.

Крім того, Chromebook коштують відносно недорого - від 200 до 300 доларів, що робить їх чудовим вибором для дітей, адже заміна пошкодженого пристрою обійдеться не надто дорого.

Однак ChromeOS підходить не тільки для дітей. Якщо ваша робота здебільшого пов'язана із завданнями в браузері, наприклад написанням текстів або роботою з документами, це чудове рішення. Операційна система проста у використанні, практично не потребує навчання і працює навіть на малопотужних пристроях.

Якщо ви користуєтеся смартфоном на Android і активно використовуєте такі сервіси, як Google Docs і Google Drive, ChromeOS стане для вас зручним вибором, пропонуючи екосистему, схожу на Apple, хоча і менш функціональну.

Варто враховувати, що підтримка додатків обмежена. Здебільшого це браузер Chrome і сумісні Android-додатки. Більшість Chromebook також не підходять для ресурсномістких завдань, таких як відеомонтаж.

Якщо ви хочете спробувати ChromeOS перед покупкою, встановіть ChromeOS Flex на старий ноутбук. Це полегшена версія ChromeOS, але без підтримки Android-додатків.

ОС ChromeOS (фото: MakeUseOf)