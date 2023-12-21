Яку музику слухає YAKTAK, від якого шаленіють молоді українці

Яку музику слухає YAKTAK

Eminem - "Superman"

Дуже багато було перельотів останнім часом. Чомусь в літаку вона була в голові постійно.

David Kushner - "Daylight"

Дуже подобається цей трек і магічний тембр виконавця.

Хтось із заходу - "Пізно"

Дуже подобається вайб цієї пісні, нагадує безтурботні часи, якісь теплі літні вечори.

Balsam - "Коси"

Просто подобається цей трек.

Post Malone - "Rockstar"

Пісня стара, але з нею повʼязано багато крутих спогадів: як тусувались, включали на колонках в центрі, як гуляли з друзями вечорами.

Зауважимо, що 21 грудня, коли YAKTAK дає два концерти поспіль у Києві, молодий артист випустив нову пісню "Попелом", яка нагадує нам про дім, де тільки затишок і спокій.

За словами Ярослава, цей трек "про дім, який є фортецею для кожної людини".

"Іноді цей дім хочуть забрати інші... Моя пісня про те, що навіть якщо стежка додому буде засипана попелом, кожен з нас все одно її знайде”, - коментує виконавець.

Додамо, що цю пісню YAKTAK заспіває і на своїх двох концертах у Львові, які відбудуться 22 грудня.

Хто такий YAKTAK

Ярослав народився у 2005 році на Волині. Після школи вступив у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва.

У 2019 році артист брав участь у 5 сезоні шоу "Голос. Діти", де потрапив у суперфінал і посів 2 місце.

Має дуетні роботи з Jerry Heil, MamaRika, Kola, Golubenko та іншими.

YAKTAK - лавреат престижної музичної премії Muzvar Awards 2023.

Також Ярослав здобув премію MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 у номінації "Нова хвиля попмузики".

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)