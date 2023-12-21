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Яку музику слухає YAKTAK, від якого шаленіють молоді українці

YAKTAK (фото: прес-служба артиста)
Автор: Дмитро Войналович

Український співак YAKTAK (Ярослав Карпук) закохав у себе молодь першими ж своїми піснями. Його треки "Уночі", "Погляд", "Чекає вдома" та інші не сходять з ротацій, а не чув їх хіба лінивий. Тому й не дивно, що 18-річний артист збирає повні зали й дає по два концерти за день!

Сьогодні Ярослав розповів читачам РБК-Україна (проект Styler), які пісні справляють враження на нього самого.

Яку музику слухає YAKTAK

Eminem - "Superman" 

Дуже багато було перельотів останнім часом. Чомусь в літаку вона була в голові постійно.

 

David Kushner - "Daylight" 

Дуже подобається цей трек і магічний тембр виконавця.

 

Хтось із заходу - "Пізно" 

Дуже подобається вайб цієї пісні, нагадує безтурботні часи, якісь теплі літні вечори. 

 

Balsam - "Коси" 

Просто подобається цей трек. 

 

Post Malone - "Rockstar" 

Пісня стара, але з нею повʼязано багато крутих спогадів: як тусувались, включали на колонках в центрі, як гуляли з друзями вечорами.

 

Зауважимо, що 21 грудня, коли YAKTAK дає два концерти поспіль у Києві, молодий артист випустив нову пісню "Попелом", яка нагадує нам про дім, де тільки затишок і спокій. 

За словами Ярослава, цей трек "про дім, який є фортецею для кожної людини".

"Іноді цей дім хочуть забрати інші... Моя пісня про те, що навіть якщо стежка додому буде засипана попелом, кожен з нас все одно її знайде”, - коментує виконавець.

 

Додамо, що цю пісню YAKTAK заспіває і на своїх двох концертах у Львові, які відбудуться 22 грудня.

Хто такий YAKTAK

Ярослав народився у 2005 році на Волині. Після школи вступив у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва.

У 2019 році артист брав участь у 5 сезоні шоу "Голос. Діти", де потрапив у суперфінал і посів 2 місце.

Має дуетні роботи з Jerry Heil, MamaRika, Kola, Golubenko та іншими.

YAKTAK - лавреат престижної музичної премії Muzvar Awards 2023.

Також Ярослав здобув премію MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 у номінації "Нова хвиля попмузики".

YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)

Нагадаємо, що YAKTAK з піснею "Lalala" братиме участь у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024.

Також ми писали, що одна з композицій Ярослава увійшла в рейтинг Apple Music з 10 пісень, які українці найбільше слухали у 2023 році.

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