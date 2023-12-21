Какую музыку слушает YAKTAK, от которого без ума молодые украинцы

Украинский певец YAKTAK (Ярослав Карпук) влюбил в себя молодежь первыми своими песнями. Его треки "Уночі", "Погляд", "Чекає вдома" и другие не сходят с ротаций, а не слышал их разве что ленивый. Поэтому неудивительно, что 18-летний артист собирает полные залы и дает по два концерта в день!
Сегодня Ярослав рассказал читателям РБК-Украина (проект Styler), какие песни производят впечатление на него самого.
Очень много было перелетов в последнее время. Почему-то в самолете она была в уме постоянно.
Очень нравится этот трек и волшебный тембр исполнителя.
Очень нравится вайб этой песни, напоминает беззаботные времена, какие-то теплые летние вечера.
Просто нравится этот трек.
Песня старая, но с ней связано много крутых воспоминаний: как тусовались, включали на колонках в центре, как гуляли с друзьями по вечерам.
Отметим, что 21 декабря, когда YAKTAK дает два концерта подряд в Киеве, молодой артист выпустил новую песню "Попелом", которая напоминает нам о доме, где царят уют и покой.
По словам Ярослава, этот трек "о доме, который является крепостью для каждого человека".
"Иногда этот дом хотят забрать другие... Моя песня о том, что даже если тропа домой будет засыпана пеплом, каждый из нас все равно ее найдет", - комментирует исполнитель.
Добавим, что эту песню YAKTAK споет и на двух концертах во Львове, которые состоятся 22 декабря.
Ярослав родился в 2005 году на Волыни. После школы поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства.
В 2019 году артист принимал участие в 5 сезоне шоу "Голос. Діти", где попал в суперфинал и занял 2 место.
Имеет дуэтные работы с Jerry Heil, MamaRika, Kola, Golubenko и другими.
YAKTAK - лауреат престижной музыкальной премии Muzvar Awards 2023.
Также Ярослав получил премию MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 в номинации "Новая волна попмузыки".
YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
Напомним, что YAKTAK с песней "Lalala" примет участие в финале Нацотбора на Евровидение 2024 года.
Также мы писали, что одна из композиций Ярослава вошла в рейтинг Apple Music из 10 песен, которые украинцы больше всего слушали в 2023 году.