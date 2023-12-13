ua en ru
Ср, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нацвідбір на Євробачення 2024: всі пісні учасників і дата фіналу

Середа 13 грудня 2023 19:35
UA EN RU
Нацвідбір на Євробачення 2024: всі пісні учасників і дата фіналу Коли буде фінал Євробачення 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Організатори Нацвідбору на Євробачення 2024 вже оголосили дату проведення конкурсу, а також представили список пісень та ще додатково дев’ять пісень, які змагатимуться за 11-те місце у фіналі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку Євробачення в Instagram.

Коли відбудеться фінал Нацвідбору Євробачення 2024 року

Нацвідбір Євробачення 2024 відбудеться третього лютого 2024 року. І всі 10 учасників, які потрапили до шортліста фіналістів, вже можуть розраховувати точний час для підготовки виступу.

Які пісні увійшли у фінал Нацвідбору Євробачення 2024

До фіналу Національного відбору увійшли талановиті та досить популярні артисти України, які доводять, що зараз саме час для сміливої української музики, яку має почути весь світ:

  • ALYONA ALYONA & JERRY HEIL - "Teresa & Maria"
  • DREVO - "Endless chain"
  • INGRET - "Keeper"
  • MÉLOVIN - "Dreamer"
  • NAHABA - "Glasss"
  • NAZVA - "Slavic English"
  • SKYLERR - "Time is running out"
  • YAGODY - "Tsunamia"
  • YAKTAK - "Lalala"
  • ZIFERBLAT - "Place I Call Home"

Та якщо вищеперелічені артисти вже можуть готуватися до виступів, то інші 9 учасників ще чекають на своє право вибороти 11 місце серед фіналістів нацвідбору Євробачення.

Право вибрати ще одного учасника, надається глядачам, які виберуть переможця шляхом голосування у застосунку "Дія". У цей список увійшло 9 пісень:

  • ANKA - "Палала"
  • CARPETMAN - "Endless fight"
  • KARYOTYPE - "Sadness"
  • KRYLATA - "Queen"
  • PARFENIUK - "Серед вітрів"
  • SHEPA - "Supernonova"
  • STASYA - "Rika"
  • SWOIIA ​​- "Little Angels"
  • TESLENKO - "Lights go up".

Раніше ми розповідали про те, хто став переможцем дитячого Євробачення 2023 і яке місце виборола українка.

Також читайте наш матеріал про те, що Alyona Alyona "сколихнула" заявою про Євробачення 2024.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення звезды шоу-бизнеса