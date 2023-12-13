Нацвідбір на Євробачення 2024: всі пісні учасників і дата фіналу

Організатори Нацвідбору на Євробачення 2024 вже оголосили дату проведення конкурсу, а також представили список пісень та ще додатково дев’ять пісень, які змагатимуться за 11-те місце у фіналі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку Євробачення в Instagram.

Коли відбудеться фінал Нацвідбору Євробачення 2024 року

Нацвідбір Євробачення 2024 відбудеться третього лютого 2024 року. І всі 10 учасників, які потрапили до шортліста фіналістів, вже можуть розраховувати точний час для підготовки виступу.

Які пісні увійшли у фінал Нацвідбору Євробачення 2024

До фіналу Національного відбору увійшли талановиті та досить популярні артисти України, які доводять, що зараз саме час для сміливої української музики, яку має почути весь світ:

ALYONA ALYONA & JERRY HEIL - "Teresa & Maria"

DREVO - "Endless chain"

INGRET - "Keeper"

MÉLOVIN - "Dreamer"

NAHABA - "Glasss"

NAZVA - "Slavic English"

SKYLERR - "Time is running out"

YAGODY - "Tsunamia"

YAKTAK - "Lalala"

ZIFERBLAT - "Place I Call Home"

Та якщо вищеперелічені артисти вже можуть готуватися до виступів, то інші 9 учасників ще чекають на своє право вибороти 11 місце серед фіналістів нацвідбору Євробачення.

Право вибрати ще одного учасника, надається глядачам, які виберуть переможця шляхом голосування у застосунку "Дія". У цей список увійшло 9 пісень: