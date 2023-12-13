Нацвідбір на Євробачення 2024: всі пісні учасників і дата фіналу
Організатори Нацвідбору на Євробачення 2024 вже оголосили дату проведення конкурсу, а також представили список пісень та ще додатково дев’ять пісень, які змагатимуться за 11-те місце у фіналі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку Євробачення в Instagram.
Коли відбудеться фінал Нацвідбору Євробачення 2024 року
Нацвідбір Євробачення 2024 відбудеться третього лютого 2024 року. І всі 10 учасників, які потрапили до шортліста фіналістів, вже можуть розраховувати точний час для підготовки виступу.
Які пісні увійшли у фінал Нацвідбору Євробачення 2024
До фіналу Національного відбору увійшли талановиті та досить популярні артисти України, які доводять, що зараз саме час для сміливої української музики, яку має почути весь світ:
- ALYONA ALYONA & JERRY HEIL - "Teresa & Maria"
- DREVO - "Endless chain"
- INGRET - "Keeper"
- MÉLOVIN - "Dreamer"
- NAHABA - "Glasss"
- NAZVA - "Slavic English"
- SKYLERR - "Time is running out"
- YAGODY - "Tsunamia"
- YAKTAK - "Lalala"
- ZIFERBLAT - "Place I Call Home"
Та якщо вищеперелічені артисти вже можуть готуватися до виступів, то інші 9 учасників ще чекають на своє право вибороти 11 місце серед фіналістів нацвідбору Євробачення.
Право вибрати ще одного учасника, надається глядачам, які виберуть переможця шляхом голосування у застосунку "Дія". У цей список увійшло 9 пісень:
- ANKA - "Палала"
- CARPETMAN - "Endless fight"
- KARYOTYPE - "Sadness"
- KRYLATA - "Queen"
- PARFENIUK - "Серед вітрів"
- SHEPA - "Supernonova"
- STASYA - "Rika"
- SWOIIA - "Little Angels"
- TESLENKO - "Lights go up".
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