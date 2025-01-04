Яку куртку вважають наймоднішою у 2025 році: дружина Віктора Павліка обирає тренди

Так, днями вона показала, як прогулялася зі своїм чоловіком на ВДНГ і відвідала одну з новорічних локацій Києва "Зимова Країна". Для прогулянки вона обрала образ зі стьобаною курткою у найтрендовішому відтінку - бургунді або, як його ще називають, винний або бордо.

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Блогерка віддала перевагу короткій куртці без капюшона. Щоб не замерзнути на вулиці, вона підібрала стильну шапку в тон до куртки.

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Також вона одягла чорні шкіряні штани прямого крою. Зазначимо, що, якщо в таких штанах є утеплювач, носити їх можна без колготок і термобілизни навіть у найморозніші дні.

Завершували образ дружини Віктора Павліка сумка крос-боді чорного кольору і грубі черевики на плоскому ходу.

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Чому стьобана куртка залишається в трендах 2025

Елегантність і зручність

Цей фасон куртки полюбився багатьом модницям ще у 2023 році й досі залишається актуальним завдяки своїй практичності.

Такий верхній одяг шиють з багаторазово прострочених натуральних або синтетичних матеріалів. Під час виготовлення курток завжди простьобуються щонайменше два шари тканини, але зазвичай між ними є ще й третій шар - це наповнювач або утеплювач. Таким чином вона зігріє і забезпечить комфорт навіть у прохолодну погоду.

Найчастіше стьобану куртку поєднують із джинсами або лосинами, светрами та гольфами-водолазками. Доповнити такий образ можна зручним взуттям - кросівками або грубими черевиками на масивній підошві та зі шнурівкою.

Функціональність і захист від холоду

Ці куртки відмінно захищають від холоду, адже стьобана тканина створює повітряні кишені, які забезпечують теплоізоляцію. У 2025 році їх використовуватимуть не тільки для повсякденних прогулянок, а й для активних вуличних заходів, де важливий комфорт і захист від негоди.

Універсальність і адаптивність

Стьобана куртка ідеально вписується в різні стилі. Вона підходить як для створення спортивного образу, так і для вуличного стилю або навіть для більш стриманих і ділових комплектів. У 2025 році стьобані куртки можна побачити в найрізноманітніших комбінаціях:

з джинсами та кросівками для повсякденного образу

зі штанами або спідницею для більш елегантних і офісних аутфітів

у поєднанні з сукнею для створення контрасту.

Стьобана куртка - тренд 2025 року (колаж: РБК-Україна)