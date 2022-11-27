Яку користь несуть яйця і чи можна від них відмовитись без шкоди для здоров'я

Чим корисні яйця?

Яйця є базовим продуктом для збалансованого харчування. Вони набагато довше зберігають відчуття ситості порівняно з вівсянкою чи тостами. А білок і жири збагачують організм енергією. Також цей продукт багатий на вітаміни А, D, Е та В.

Значною перевагою яєць те, що при великій кількості білків, вони мало містять вуглеводів. Саме тому цей продукт є дуже популярним при дієтах.

Користь яєць полягає і втому, що вони позитивно впливають на всі системи організму. Зокрема, на нервову й серцево-судинну.

Як відмова від яєць вплине на організм?

Якщо повністю виключити зі свого раціону яйця, то організм може втратити деякі важливі поживні речовини. Зокрема вищеперелічені вітаміни та жирні кислоти омега-3, які є надзвичайно корисні для роботи серця.

Відмова від яєць може призвести до втрати м'язів. Оскільки яйця багаті на лейцин, амінокислоту, яка необхідна для синтезу м'язової маси.

Якими продуктами можна замінити яйця?

Повноцінно яйця важко замінити у раціоні. Проте можна максимально збагатити раціон поживними продуктами, які можуть поповнити організм важливими мікроелементами.

При відмові від яєць, можна налягати на наступні продукти:

банани

вівсянка

льон

насіння Чіа

арахісове масло

Дані продукти багаті на білок і вітамінами групи В і H. Вони добре надають відчуття ситості. Проте, якщо у вас нема алергії на яйця, з часом їх варто повернути у раціон.