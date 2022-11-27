Яку користь несуть яйця і чи можна від них відмовитись без шкоди для здоров'я

В Україні рекордно зросли ціни на яйця. Раніше звичний продукт став малодоступним для пересічного покупця. Відповідно багато хто обмежив їх споживання, або ж взагалі вилучив із раціону.
Яку користь для організму несуть яйця та чи можна від них відмовитись без шкоди для здоров’я, читайте у матеріалі Styler.
Яйця є базовим продуктом для збалансованого харчування. Вони набагато довше зберігають відчуття ситості порівняно з вівсянкою чи тостами. А білок і жири збагачують організм енергією. Також цей продукт багатий на вітаміни А, D, Е та В.
Значною перевагою яєць те, що при великій кількості білків, вони мало містять вуглеводів. Саме тому цей продукт є дуже популярним при дієтах.
Користь яєць полягає і втому, що вони позитивно впливають на всі системи організму. Зокрема, на нервову й серцево-судинну.
Якщо повністю виключити зі свого раціону яйця, то організм може втратити деякі важливі поживні речовини. Зокрема вищеперелічені вітаміни та жирні кислоти омега-3, які є надзвичайно корисні для роботи серця.
Відмова від яєць може призвести до втрати м'язів. Оскільки яйця багаті на лейцин, амінокислоту, яка необхідна для синтезу м'язової маси.
Повноцінно яйця важко замінити у раціоні. Проте можна максимально збагатити раціон поживними продуктами, які можуть поповнити організм важливими мікроелементами.
При відмові від яєць, можна налягати на наступні продукти:
Дані продукти багаті на білок і вітамінами групи В і H. Вони добре надають відчуття ситості. Проте, якщо у вас нема алергії на яйця, з часом їх варто повернути у раціон.
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Нагадуємо, раніше ми писали, що у Києві виявили яйця по 280 гривень.