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Стало відомо, коли в Україні подешевшають яйця

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П'ятниця 04 листопада 2022 09:33
Стало відомо, коли в Україні подешевшають яйця Фото: Яйця в Україні скоро мають впасти в ціні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ціни на яйця в Україні продовжують бити рекорди. Так, у деяких торгових точках вартість продукту вже перевищила 80 гривень за десяток. Невдовзі ціни мають стабілізуватися.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України на сайті.

Коли впадуть у ціні яйця

Мінагрополітики уклало меморандум з асоціацією "Союз птахівників України", він спрямований на стабілізацію цін на курячі яйця та недопущення перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за яким яйця поставляються у торговельні мережі.

Виробники яєць у рамках цієї угоди зобов'язалися наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити поголів'я курей, а також обсяг яєць.

Виробники курячих яєць будуть забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також зможуть залучити доступний кредитний ресурс для виробничої діяльності. Це проконтролює Мінагрополітики. Крім того, міністерство сприятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні та олійні культури та продукти їх переробки.

Меморандум діятиме до 31 грудня цього року і може бути продовжений за потреби. Документ відкрито для підписання виробниками харчових курячих яєць.

Які зараз ціни на яйця

Зазначимо, що зараз найдешевші яйця стартують від 64 гривень за десяток. Наприклад, за таку ціну їх можна купити в "АТБ" чи Wellmart.

Раніше аналітик розповів, коли ціни на яйця в Україні почнуть знижуватися.

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