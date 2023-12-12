Яку допомогу отримують українці, які всиновили дитину під час війни

Допомога для прийомних батьків

Відомо, що новоспечені батьки отримують виплати для родини при народженні малюка.

Така ж підтримка передбачена й для батьків, які усиновили дитину. Йдеться про 41 280 гривень.

10 320 гривень з них виплачують одразу, а решту - протягом 36 місяців рівними частинами.

Як отримати допомогу при усиновленні дитини

Для цього потрібно написати відповідну заяву та подати її за місцем проживання до органу соцзахисту, районних держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад чи до ЦНАПу.

Разом із заявою обов'язково подайте:

копію рішення суду про усиновлення

копію свідоцтва про народження дитини (видає РАЦС після внесення змін до актового запису про народження на підставі рішення суду про усиновлення)

Зверніть увагу: для оформлення такої допомоги, у сім'ї є 12 місяців із дня усиновлення.

Як усиновити дитину під час війни онлайн

Зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

Заповнити дані про шлюб, чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання.

Надати дані про дітей, яких ви бажаєте усиновити.

Зачекати близько 15 хвилин на перевірку даних у реєстрах і продовжити заповнення онлайн-форми (відомості з реєстрів "підтягнуться" автоматично).

Додати до заяви фото/сканкопії документів, яких бракує (за потреби).

Підписати заяву електронним підписом і відправити.

Зазначимо, що подружжя, яке вдвох бажає усиновити дитину, подає спільну заяву - підписану обома.

Якщо ви бажаєте усиновити дитину одноосібно, але перебуваєте в шлюбі, - на вашу заяву накладається електронний підпис другого з подружжя (для цього необхідна його/її реєстрація в "Дії").